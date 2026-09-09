Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Στις 30 Σεπτέμβρη η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκταση Γενική Συνέλευση συγκάλεσε ο Παναθηναϊκός, όπως ανακοίνωσε επίσημα, η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Το βασικό θέμα θα είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου.

Αναλυτικά η πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

2) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 09η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 09η Οκτωβρίου 2026 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».