Κύπελλο Ελλάδας: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Βόλος

Η ΑΕΚ, ο Πανσερραϊκός, η ΑΕΛ κι ο Βόλος κλήθηκαν σε απολογία για αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ κλήση έλαβε κι ο Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος.

Κύπελλο Ελλάδας: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Βόλος
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Τέσσερις ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία για αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για την ΑΕΚ, τον Πανσερραϊκό, την ΑΕΛ και τον Βόλο.

Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, η οποία διεξήχθη στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Για το Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ για το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κλήθηκε η ΠΑΕ Λάρισα. Τέλος, για την αναμέτρηση Βόλος – Καλαμάτα, η οποία διεξήχθη την 1η Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος.

Πλέον, οι υποθέσεις περνούν στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, το οποίο θα εξετάσει τις κλήσεις που προέκυψαν από τα συγκεκριμένα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

  • 1. ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
  • Κλήση: ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946
  • 2. ΠΑΕ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
  • Κλήση: ΠΑΕ ΑΕΚ
  • 3. ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
  • Κλήση: ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
  • 4. ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 Κύπελλο Ελλάδας – 01/09/2026
  • Κλήση: ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
  • Κλήση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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