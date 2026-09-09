Κύπελλο Ελλάδας: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Βόλος

Τέσσερις ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία για αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για την ΑΕΚ, τον Πανσερραϊκό, την ΑΕΛ και τον Βόλο.

Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, η οποία διεξήχθη στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Για το Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ για το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κλήθηκε η ΠΑΕ Λάρισα. Τέλος, για την αναμέτρηση Βόλος – Καλαμάτα, η οποία διεξήχθη την 1η Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος.

Πλέον, οι υποθέσεις περνούν στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, το οποίο θα εξετάσει τις κλήσεις που προέκυψαν από τα συγκεκριμένα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά οι κλήσεις: