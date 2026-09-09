Κύπελλο Ελλάδας: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Βόλος
Η ΑΕΚ, ο Πανσερραϊκός, η ΑΕΛ κι ο Βόλος κλήθηκαν σε απολογία για αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ κλήση έλαβε κι ο Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος.
Τέσσερις ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία για αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για την ΑΕΚ, τον Πανσερραϊκό, την ΑΕΛ και τον Βόλο.
Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, η οποία διεξήχθη στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Για το Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις 2 Σεπτεμβρίου, κλήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ για το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κλήθηκε η ΠΑΕ Λάρισα. Τέλος, για την αναμέτρηση Βόλος – Καλαμάτα, η οποία διεξήχθη την 1η Σεπτεμβρίου, κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος.
Πλέον, οι υποθέσεις περνούν στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, το οποίο θα εξετάσει τις κλήσεις που προέκυψαν από τα συγκεκριμένα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
- 1. ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
- Κλήση: ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946
- 2. ΠΑΕ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
- Κλήση: ΠΑΕ ΑΕΚ
- 3. ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας – 02/09/2026
- Κλήση: ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
- 4. ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 Κύπελλο Ελλάδας – 01/09/2026
- Κλήση: ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
- Κλήση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ