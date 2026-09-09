Στη Sunel Arena ο Ολυμπιακός

Αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό είχαν οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης με την ΑΕΚ αναφορικά με τη μετακόμιση της ομάδας στα Άνω Λιόσια.

Μετά από συνεχόμενες συζητήσεις, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η ομάδα του Πειραιά θα αγωνίζεται στη Sunel Arena. Τόσο για τις υποχρεώσεις της στη Euroleague, όσο και σε αυτές της Stoiximan GBL.

Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω της ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον "Δικέφαλο" για τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί.

Περισσότερα σε λίγο...