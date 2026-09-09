Ο ΠΑΟΚ... κοιτάζει παίκτη της Κραϊόβα

Ένα ακόμη όνομα για τα άκρα της επίθεσης συνδέεται με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά από τη Ρουμανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την περίπτωση του Στέφαν Μπαϊαράμ.

Ο 23χρονος Ρουμάνος διεθνής, γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 2002, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Κραϊόβα, ενώ όπως αναφέρεται στη Ρουμανία οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει.

Την ίδια ώρα, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Σίλβιου Μπογκντάν, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως μία ενδεχόμενη μεταγραφή θα αποτελούσε σημαντικό βήμα στην καριέρα του Μπαϊαράμ.

«Το έμαθα κι εγώ από τον Τύπο. Αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και τελικά ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα είναι ένα βήμα μπροστά για εκείνον. Καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένουν να κάνει αυτό το επόμενο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπογκντάν.

Ο ίδιος έχει ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση, καθώς ήταν εκείνος που ανακάλυψε τον Μπαϊαράμ και παράλληλα διατηρεί το 25% των δικαιωμάτων του. Όπως αναφέρει το «Digi Sport», το πλάνο που συζητείται προβλέπει δανεισμό του παίκτη και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Ο Μπαϊαράμ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και στην έως τώρα καριέρα του μετρά 262 συμμετοχές, 52 γκολ και 25 ασίστ. Στη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια, έχοντας τέσσερα τέρματα και δύο ασίστ, ενώ με την Εθνική Ρουμανίας έχει καταγράψει έξι συμμετοχές και ένα γκολ.

Μάλιστα, ο Ρουμάνος εξτρέμ έχει ήδη βρει δίχτυα απέναντι σε ελληνική ομάδα. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε σκοράρει στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Κραϊόβα, η οποία ολοκληρώθηκε με 3-2 υπέρ της Ένωσης, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League.