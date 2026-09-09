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Φιλική νίκη του Κολοσσού στο Περιστέρι

Με τον Κρούζερ να ηγείται οι νησιώτες επικράτησαν της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Φιλική νίκη του Κολοσσού στο Περιστέρι
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Με τον Κρούζερ να δίνει λύσεις στην επίθεση, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε του Περιστερίου με 82-80 στο «Ανδρέας Παπανδρέου», σε ένα ματς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία κατοχή.

Το σκορ μαρτυρά και την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε απόσταση αναπνοής στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο οριακή στην τελική ευθεία, με το 76-76 να παραμένει στον πίνακα του σκορ τρία λεπτά πριν από τη λήξη. Εκεί οι Ροδίτες είχαν τις πιο καθοριστικές επιλογές και έφτασαν στη νίκη.

Ο Κρούζερ αποτέλεσε το πρώτο επιθετικό «όπλο» του Κολοσσού, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους. Ο Γουίλις πρόσθεσε 14, ενώ ο Άπσον σημείωσε 11, συμπληρώνοντας την τριάδα των παικτών που ξεχώρισαν για τους νικητές.

Στην αντίπερα όχθη, το Περιστέρι είχε ως κορυφαίους σκόρερ τον Νίκολς με 17 πόντους και τον Άντερσον με 15. Για τους γηπεδούχους ήταν μόλις το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας, ενώ ο Κολοσσός μετρούσε ήδη τρία τεστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-46, 56-64, 80-82.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (2 τριπ.), Φιντς 9, Πετράκης, Πέιν 5, Ιτούνας 5 (1 τριπ.), Γκιουζέλης, Φραϊντέλ 3, Χατζηδάκης 9, Καματερός 3 (1 τριπ.), Παπαδάκης 3 (1 τριπ.), Κάριους 11 (3 τριπ.), Άντερσον 15, Νικολαΐδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2 τριπ.), Καράμπελας, Μανιόν 7, Τσιακμάς 7, Άπσον 11, Ευσταθιάδης 2, Καλαϊτζάκης Αλ., Χρηστίδης, Καμπερίδης 8 (2 τριπ.), Στίβενσον 4, Μπαρνέτ 7 (1 τριπ.), Κρούζερ 22 (1 τριπ.).

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