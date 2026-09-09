Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

Ο γνωστός ερμηνευτής εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς» έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ προκάλεσε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηίκία 54 ετών.

Ο γνωστός ερμηνευτής υπέστη ανακοπή καρδιάς και εξέπνευσε το απόγευμα της Τετάρτης (9/8) στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπις» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:12 BET ON

Allwyn Care: Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά στη Νέα Μάκρη

18:11 SUPER LEAGUE 2

Έσωσε στο τέλος τον βαθμό ο ΠΑΟΚ Β' κόντρα στον Ολυμπιακό Β'

17:56 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

17:45 EUROLEAGUE

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Λαρεντζάκης - Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ

17:38 ΣΠΟΡ

Η αποστολή της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

17:06 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για την τιμωρία Ντέσερς – Μέχρι Παρασκευή η απόφαση

16:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης

16:31 GREEK BASKET LEAGUE

Φιλική νίκη του Κολοσσού στο Περιστέρι

16:09 SUPER LEAGUE

Ο ΠΑΟΚ... κοιτάζει παίκτη της Κραϊόβα

15:41 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεχνικά Επαγγέλματα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Η έξυπνη επιλογή για άμεση καριέρα με υψηλές αμοιβές

15:25 GREEK BASKET LEAGUE

Στη Sunel Arena ο Ολυμπιακός

15:10 EUROLEAGUE

Σταυρόπουλος: «Αν δεν προχωρήσουμε τη συνεργασία με το ΝΒΑ, έχουμε ξεκάθαρους στόχους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας