Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

Σοκ προκάλεσε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηίκία 54 ετών.

Ο γνωστός ερμηνευτής υπέστη ανακοπή καρδιάς και εξέπνευσε το απόγευμα της Τετάρτης (9/8) στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπις» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.