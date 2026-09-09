Παναθηναϊκός AKTOR: Η κακοδαιμονία συνεχίζεται - Θλάση και ο Φαλ

Η ατυχία συνεχίζει να χτυπάει τον Παναθηναϊκό πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Μετά τους τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν (ρήξη έσω μηνίσκου), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (κάταγμα στο μετακάρπιο), αλλά και του Νίκου Ρογκαβόπουλου (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο), η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χάνει και τον Μουσταφά Φαλ για την υπόλοιπη προετοιμασία, αλλά και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ, ο Γάλλος σέντερ υπέστη θλάση στη σημερινή (9/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Ο Φαλ ένιωσε ενοχλήσεις και μετά το τέλος του προγράμματος πήγε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ήδη, έχει εκκινήσει θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή του να αναμένεται να επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί».