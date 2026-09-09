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Νέα ατυχία στον ΠΑΟΚ: Μετά τον Ταϊρί χάνει και τον Γκρέι

Νέο πρόβλημα για τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος είδε τον Γκρέι να τραυματίζεται.

Νέα ατυχία στον ΠΑΟΚ: Μετά τον Ταϊρί χάνει και τον Γκρέι
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Δεν λένε να σταματήσουν τα προβλήματα τραυματισμών στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί μία ακόμη απουσία πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Αυτή τη φορά ο Ραϊκουάν Γκρέι στάθηκε άτυχος. Ο Αμερικανός φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και ταξίδεψε στο Μιλάνο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις για περίπου δύο εβδομάδες.

Το επόμενο διάστημα ο Γκρέι θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να επιστρέψει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Ως εκ τούτου, ο Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό στο σημαντικό φιλικό του Σαββάτου (12/9) απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Μπιέλα. Παράλληλα, η απουσία του αναμένεται να επεκταθεί και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ.

Ο Γκρέι προστίθεται έτσι στη λίστα των απόντων, με τον Μπριν Ταϊρί να βρίσκεται ήδη εκτός δράσης. Ο τελευταίος έχει υποβληθεί σε αρθροσκόπηση μετά τη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναμένεται να χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να επιστρέψει.

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