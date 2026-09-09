O Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στην «οικογένεια» του Παναθηναϊκού AKTOR

Η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού, ενώθηκε και πάλι. Υπό την ιδιοκτησία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, επέστρεψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Μάικ Μπατίστ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ στην ομάδα ήταν και παραμένει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Το χθες «χτίζει» το σήμερα και το αύριο. Και όλα ξεκινούν… με ένα γεύμα.

Σε γνωστό κτήμα της Αττικής, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, παρέθεσε γεύμα στα μέλη της ομάδας. Προπονητικό τιμ, στελέχη, αθλητές, τους πάντες. Σαν μία οικογένεια που μαζεύτηκε για το κυριακάτικο τραπέζι.

Από την πλευρά της ομάδας, ο Κώστας Σλούκας ως αρχηγός έκανε δώρο ένα ξεχωριστό κάδρο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε αυτό απεικονίζεται ο ίδιος γεμάτος με το γνωστό του πάθος και φυσικά το έμβλημα του συλλόγου.

Τα λόγια του ισχυρού άνδρας των «πράσινων», αλλά και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήρθαν να… ανατριχιάσουν τους πάντες. Ξυπνώντας μνήμες αλλά και μαθαίνοντας σε όλους, τι σημαίνει Παναθηναϊκός.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ και οι ομιλίες στην εκδήλωση:

«Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) γεύμα σε όλα τα μέλη της «οικογένειας» του Παναθηναϊκού AKTOR, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το «παρών» στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα σε κτήμα της Αττικής, έδωσαν οι αθλητές της ομάδας, οι προπονητές, το επιτελείο, το διοικητικό προσωπικό αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι της ΚΑΕ και του Telekom Center Athens, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους εν μέσω εξαιρετικού κλίματος.

Ο Κώστας Σλούκας, εκ μέρους όλης της ομάδας, δώρισε στον κ. Γιαννακόπουλο ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του, μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του Παναθηναϊκού.

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους ευτυχία, αγάπη, υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Επιλέξαμε αυτό το μέρος, οι άνθρωποι που ήταν εδώ και πριν τρία χρόνια καταλαβαίνουν το γιατί. Στον Παναθηναϊκό έχουμε κάποιες… προλήψεις, μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο.

Τόσοι άνθρωποι εδω σήμερα, ούτε ακόμα στη ΒΙΑΝΕΞ, σε ένα από τα εργοστάσια, δεν είναι τόσοι. Είναι υπέροχο να βλέπω έναν τόσο μεγάλο οργανισμό. Βλέπω ανθρώπους όπως ο κόουτς Ζέλικο, ο Φράγκι, ο Δημήτρης, ο Μάικ, ο Γιώργος, ο Μιχάλης. Αυτό είναι οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μεγαλύτερο συστατικό την καλή ατμόσφαιρα, την αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ όλων. Μεταξύ όλων, από την κορυφή μέχρι το τέλος της πυραμίδας. Ο πατέρας μου και ο θείος μου με τον Ζέλικο είχαν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από οικογένεια. Μακάρι στο τέλος αυτής της σεζόν να το έχουμε ξανά.

Τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε απλώς ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ, αλλά ένας τεράστιος οργανισμός. Στα μάτια μου, έχουμε το μεγαλύτερο ταλέντο στο παρκέ, εκτός αυτού είναι δεδομένο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε φανταστική ομάδα στα social media, στο marketing, στις πωλήσεις, στις χορηγίες. Έβλεπα τα νούμερα, έχουμε μέχρι και 600% αύξηση. Μεγάλες εταιρείες περιμένουν στην… ουρά για να γίνουν χορηγοί μας, οι φίλαθλοί μας κάνουν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Στο τέλος της χρονιάς θα ήθελα να ακούσω ότι όλοι οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι, όχι μόνο από τα κύπελλα και τις νίκες. Η ικανοποίηση έρχεται κι από την εμπειρία και τη φιλοξενία στο γήπεδο, από το πάρκινγκ, από το φαγητό, από τους σεφ. Και φυσικά, ό,τι είναι μπροστά από την κάμερα, από το μπάσκετ που θα παίζουμε.

Εγώ, ως ιδιοκτήτης, θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος. Είναι πάντα καλό να βλέπεις τρόπαια σε αυτό το διάσημο τραπεζάκι που έχουμε στο Σούνιο και θα είναι ωραίο, το να γιορτάσουμε στο τέλος της σεζόν. Αλλά για εμένα, αυτή τη χρονιά έχουμε ήδη πετύχει. Αυτό που έχουμε χτίσει, με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού, χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά! Και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει. Η μισή επιτυχία είναι ήδη εδώ! Όλοι θέλουν να μας δουν να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι στο χέρι σας. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον, παλέψτε για κάθε μπάλα κι αν είμαστε και λίγο τυχεροί, στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τα τρόπαια. Σας εύχομαι ξανά ευτυχία, αγάπη, υγεία, η πόρτα μου ανοιχτή για όλους σας. Ας έχουμε μία καλή σεζόν. Τα καλύτερα σε όλους!».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, κ. Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανέφερε από την πλευρά του: «Κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Να έχω τη χαρά να συναντήσω παίκτες που δουλέψαμε 13 χρόνια μαζί, το να έχω το συναίσθημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να συναντήσω και νέους ανθρώπους. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο! Αυτό λέω σε όλους. Το να συναντώ όλους εσάς που δουλεύετε για τον Παναθηναϊκό είναι απίστευτο. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι όλοι χαίρονται που είναι μέλη του Παναθηναϊκού, δουλεύουν σκληρά και απολαμβάνουν να βρίσκονται εδώ.

Από τη δική μου πλευρά και των παικτών μου, οι οποίοι είναι σημαντικότεροι όλων μας, θα προσπαθήσω να υποσχεθώ, εκπροσωπώντας όλους, ότι θα παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαστε στο γήπεδο όλη μέρα από νωρίς το πρωί και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αν αυτό είναι αρκετό, ποιος ξέρει. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να έχουμε αυτή την ομάδα στο επίπεδο που ανήκει, στο επίπεδο κουλτούρας, σε αυτό που ξέρουν για τον Παναθηναϊκό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οπότε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, είμαι πολύ χαρούμενος».

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλης Παρθενόπουλος είπε μεταξύ άλλων: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους όλων στον ιδιοκτήτη, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τα χαιρετίσματά μας προς την αγαπημένη του μητέρα, κα. Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Εύχομαι να συνεχίσει να μας συντροφεύει στα ταξίδια της ομάδας και να είναι μαζί μας σε όλες τις υπέροχες στιγμές.

Θέλω να καλωσορίσω ιδίως τα νέα μέλη του Παναθηναϊκού. Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε τι εστί Παναθηναϊκός. Έχετε γίνει κομμάτι ενός από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι κάτι μεγαλύτερο από μία ομάδα μπάσκετ, αποτελεί ένα τεράστιο brand. Κάθε μέλος της ομάδας παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον οργανισμό. Η δουλειά μας είναι απλή. Να εξασφαλίσουμε, ότι κάθε δραστηριότητα εκτελείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στο κορυφαίο επίπεδο. Κάθε μέλος αυτού του κλαμπ εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε αυτή την ιστορία και να χτίσουμε πάνω της. Το επιτελείο, όλα τα τμήματα, οι φίλαθλοι, άπαντες έχουν μία ευθύνη. Να υποστηρίξουν την ομάδα και να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τους αθλητές να πετύχουν.

Αγαπητοί παίκτες, το κλαμπ μας εξασφαλίζει ότι όλες οι ανάγκες σας εξυπηρετούνται, έτσι ώστε να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Η απόδοσή σας, το να κερδίζετε τρόπαια και να κάνετε χαρούμενο τον κόσμο μας. Στους φίλαθλούς μας σε όλα τα μήκη της γης ο Παναθηναϊκός έχει εντυπωθεί εμβληματικά, γεγονός που συνιστά παρακαταθήκη της καθοδήγησης χρόνων από τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Όλοι πρέπει να είμαστε άξιοι ακόλουθοι της διαχρονικής κληρονομιάς του. Στη μνήμη του, κάθε χρόνο, αφιερώνουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπως και φέτος που θα λάβει χώρα στις 18-19 Σεπτεμβρίου.

Η τεράστια επένδυση και η αφοσίωση του άξιου συνεχιστή και διαδόχου του, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αντιπροσωπεύουν την πεποίθησή του για τον Παναθηναϊκό. Την φιλοδοξία του να φτάσει στο πιο υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να κλείσω με μία φράση του Παύλου Γιαννακόπουλου: “Για να φτάσεις στην κορυφή, χρειάζεται να προσπαθήσεις. Να έχεις όραμα, αφοσίωση και πίστη”».

Ακολούθως το λόγο πήραν ο Head of Sponsorships and Corporate Partnerships Sales της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Γιάννης Λυράς, ο Head Of Marketing της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Θάνος Μπίχτας και ο Director Of Strategy and Bussiness Analysis της White Veil, Μάριος Ταμπακάκης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Brand & Marketing, Senior Account Manager της ΚΑΕ, Μαριάννα Πατουχέα».