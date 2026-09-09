Βασικός ο Βαγιαννίδης για την Σπόρτινγκ κόντρα στη Γαλατασαράι - Στον πάγκο ο Ιωαννίδης

Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στο αρχικό της σχήμα θα παραταχθεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Γαλατασαράι, στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Ο Έλληνας αμυντικός πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή του, ενώ αντίθετα ο Φώτης Ιωαννίδης θα ξεκινήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο και περιμένει την ευκαιρία του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι ενδεκάδες

Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Βαγιαννίδης, Κουαρέσμα, Ινάσιο, Αραούχο, Αλτιμίρα, Ντουμπιά, Κάταμο, Σαλαζάρ, Γκιγιέρμε, Σουάρεζ.

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Σάλαϊ, Νταβίνσον Σάντσες, Γιάκομπς, Ελμάλι, Γκάμπριελ Σάρα, Λούκας Τορέιρα, Μπατράκοφ, Γιλμάζ, Ακγκούν, Σανέ.