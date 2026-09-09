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Η συγκινητική ανάρτηση του Δ. Γιαννακόπουλου: «Μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συνέδεσε το χθες με το σήμερα με μια ξεχωριστή φωτογραφία, στην οποία υπάρχουν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δύο αγκαλιές. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Η συγκινητική ανάρτηση του Δ. Γιαννακόπουλου: «Μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι γεμάτος ιστορία και συγκίνηση. Μια τέτοια στιγμή θέλησε να τονίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μια ξεχωριστή ανάρτησή του. Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα του «τριφυλλιού».

Εκεί, όπως είναι λογικό, αγκάλιασε τον «αδερφό» του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μια στιγμή που ήρθε να «δέσει» με μια παλαιότερη φωτογραφία, όταν τον Σέρβο κόουτς τον αγκάλιαζε ο αείμνηστος, Παύλος Γιαννακόπουλος.

Αυτές τις δύο φωτογραφίες έκανε story ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, με το εξής σχόλιο: «Μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ»!

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