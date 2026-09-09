· Ολυμπιακός

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένας δικός μας άνθρωπος…»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τους «ερυθρόλευκους» για τον θάνατο του αγαπητού καλλιτέχνη που έχει βυθίσει στη θλίψη τους θαυμαστές του. 

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένας δικός μας άνθρωπος…»
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» ξαφνικά. Βυθίζοντας στη θλίψη όσων των αγαπούσαν ως καλλιτέχνη και εκτιμούσαν το ταλέντο του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει:

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένας δικός μας άνθρωπος…»

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