ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένας δικός μας άνθρωπος…»
Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τους «ερυθρόλευκους» για τον θάνατο του αγαπητού καλλιτέχνη που έχει βυθίσει στη θλίψη τους θαυμαστές του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» ξαφνικά. Βυθίζοντας στη θλίψη όσων των αγαπούσαν ως καλλιτέχνη και εκτιμούσαν το ταλέντο του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει:
«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».
COMMENTS