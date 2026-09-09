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Ακόμα ένας τραυματισμός για την ΑΕΚ: Εκτός με θλάση ο Ουίλιαμς

Νοκ άουτ για την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς ενόψει του τουρνουά στη Ρόδο.

Ακόμα ένας τραυματισμός για την ΑΕΚ: Εκτός με θλάση ο Ουίλιαμς
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Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην ΑΕΚ, με τον Ντέρικ Ουίλιαμς να τίθεται εκτός δράσης.

Η Ένωση γνωστοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) πως ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη θλάση, εξέλιξη που τον προσθέτει στο ήδη υπάρχον απουσιολόγιο της ομάδας.

Ο Ουίλιαμς θα ακολουθήσει πλέον το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί, με την ΑΕΚ να καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της.

Η ανακοίνωση

«Πρόβλημα προέκυψε στην ήδη λαβωμένη «Βασίλισσα», μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για το τουρνουά της Ρόδου.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC.

Yπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης βρίσκονται προ πολλού και οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ».

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