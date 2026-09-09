Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατό του - «Χωρίς αναπνοή και σφυγμό»

«Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατό του - «Χωρίς αναπνοή και σφυγμό»
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Στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

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