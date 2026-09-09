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Διευκρινιστική δήλωση από τον Μάριους Γκριγκόνις

Ο Λιθουανός θεώρησε σωστό να ξεκαθαρίσει πως σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε μόνο για τις άσχημες μέρες του στον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά αυτό δεν διαγράφει τις στιγμές χαρά όπως ξεκαθάρισε. 

Διευκρινιστική δήλωση από τον Μάριους Γκριγκόνις
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Η συνέντευξη του Μάριους Γκριγκόνις στη Λιθουανία, ξένισε αρκετούς. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού AKTOR και νυν της Ζαλγκίρις, θέλησε να διευκρινίσει το τι ακριβώς συνέβη. Τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να δείξει πως ήταν μόνο κακές οι μέρες του στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Γκριγκόνις:

«Ένα μήνυμα προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού: Τις τελευταίες ημέρες έχω δει κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τη συνέντευξή μου και σκέφτηκα ότι πρέπει να πω κάτι, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Δεν θέλω να πω κάτι σαν “όλα αυτά τα χρόνια στον Παναθηναϊκό μπορούν να περιγραφούν μόνο ως άσχημα και δύσκολα”. Κάθε μακρύ ταξίδι μπορεί να έχει το μερίδιό του σε καλές και κακές στιγμές.

Αλλά υπήρχαν επίσης σπουδαίες στιγμές πολλών ετών. Ήμουν τυχερός που ήμουν στον Παναθηναϊκό και μπόρεσα να παίξω μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς και να αγωνιστώ ακόμη και στην EuroLeague, η οποία αποτελεί την κορυφή της καριέρας μου.

Έχω χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους φιλάθλους που μου έδωσαν πολλή αγάπη.

Η συνέντευξή μου αφορούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, αλλά ποτέ δεν είχε σκοπό να διαγράψει τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων χρόνων. Υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και για τον ίδιο τον σύλλογο».

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