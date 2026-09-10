Ντεμπούτο στο Champions League για Δουβίκα - Στην ενδεκάδα της Κόμο
Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League, καθώς βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Κόμο για την αναμέτρηση με τη Λειψία.
Μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του Τάσου Δουβίκα έφτασε, καθώς ο Έλληνας επιθετικός κάνει το ντεμπούτο του στο Champions League, παίρνοντας φανέλα βασικού στην πρεμιέρα της Κόμο στη League Phase.
Ο 27χρονος φορ βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της ιταλικής ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στη Λειψία και καλείται να βοηθήσει την Κόμο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα την ευρωπαϊκή της πορεία.
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