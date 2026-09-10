Ντεμπούτο στο Champions League για Δουβίκα - Στην ενδεκάδα της Κόμο

Μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του Τάσου Δουβίκα έφτασε, καθώς ο Έλληνας επιθετικός κάνει το ντεμπούτο του στο Champions League, παίρνοντας φανέλα βασικού στην πρεμιέρα της Κόμο στη League Phase.

Ο 27χρονος φορ βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της ιταλικής ομάδας για το παιχνίδι απέναντι στη Λειψία και καλείται να βοηθήσει την Κόμο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα την ευρωπαϊκή της πορεία.