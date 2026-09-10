Champions League: Ισοπαλίες σε Τουρκία και Ολλανδία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις της πρεμιέρας του Champions League, με τη Ρόμα να φεύγει από την Κωνσταντινούπολη με τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (1-1), ενώ ίδιο ήταν το αποτέλεσμα και στην Ολλανδία, όπου η Σαχτάρ Ντόνετσκ απέσπασε ισοπαλία από την Αϊντχόφεν.

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1

Η Ρόμα, η οποία επέστρεψε στο Champions League έπειτα από επτά χρόνια, μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, έχοντας μάλιστα ως εφόδιο τις τρεις διαδοχικές νίκες της στη Serie A. Ωστόσο, η πρώτη σημαντική ευκαιρία ανήκε στη Φενέρμπαχτσε, με τον Ακτούρκογλου να απειλεί τον Σβίλαρ στην αντεπίθεση. Για τους «τζαλορόσι», ο Ντιμπάλα υποχρέωσε τον Έντερσον σε σημαντική επέμβαση.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το προβάδισμα στο 39ο λεπτό. Ο Μάλεν κινήθηκε από τα αριστερά, έστρωσε την μπάλα στον Κριστάντε και εκείνος με εξαιρετικό πλασέ έγραψε το 0-1. Η Ρόμα μάλιστα λίγο έλειψε να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως ο Γουέσλι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Ντιμπάλα.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και βρήκε γρήγορα την απάντηση. Στο 48’, ο Γκρίνγουντ πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μπράουν, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Σβίλαρ και έφερε το ματς στα ίσα.

Οι γηπεδούχοι πήραν στη συνέχεια ψυχολογία και έφτασαν κοντά στην ανατροπή, με τον Μουρίκι να βρίσκεται σε θέση βολής. Ο Σβίλαρ, όμως, αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το 1-1, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έδωσε από έναν βαθμό στις δύο ομάδες.

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1

Η Σαχτάρ ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο Φίλιπς Στάντιον, σε ένα πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες καλές στιγμές. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μεντόσα βρήκε χώρο από τα αριστερά και με όμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ σε προηγούμενο σημείο της φάσης, ωστόσο ο διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του και το γκολ των Ουκρανών μέτρησε κανονικά.

Η Αϊντχόφεν, πάντως, δεν άργησε να απαντήσει. Μόλις στο 48ο λεπτό, ο Ντεστ έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, επαναφέροντας την ισορροπία στο παιχνίδι για το 1-1.

Παρά τον χρόνο που απέμενε μέχρι το φινάλε, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης. Έτσι, η Σαχτάρ έφυγε από την Ολλανδία με έναν σημαντικό βαθμό, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Λονδίνο.