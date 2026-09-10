· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Μακουντού και μένει εκτός για έξι εβδομάδες

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Γιοάν Μακουντού τραυματίστηκε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Μακουντού και μένει εκτός για έξι εβδομάδες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, ο Γιοάν Μακουντού αντιμετωπίζει τενοντοπάθεια στον επιγονατιδικό τένοντα, η οποία προκλήθηκε από έντονη καταπόνηση. Η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου κάνει λόγο για απουσία περίπου έξι εβδομάδων.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, αναζητώντας μεγαλύτερο ρόλο, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στην EuroLeague. Στη γαλλική λίγκα, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, είχε κατά μέσο όρο 10,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,1 μπλοκ ανά αγώνα.

Παράλληλα, ο Μακουντού είχε πολύ καλή παρουσία και στο κινεζικό πρωτάθλημα, όπου μέτρησε 15,2 πόντους, 6,2 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,5 μπλοκ ανά παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Ο Ταμπόρδα με πέναλτι το 2-1 (Video)

23:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε σε 1-1 (video)

22:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τεράστια ευκαιρία για τους «πράσινους» - Διπλό δοκάρι ο Ταμπόρδα (video)

22:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο του «δικεφάλου» (pics)

22:47 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Άνοιξε λογαριασμό ο Κάνγκουα, «μαγεία» Αντίνο (Video)

22:36 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Μακουντού και μένει εκτός για έξι εβδομάδες

22:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχωρεί από την εθνική Ελβετίας ο Οκαφόρ

21:46 CHAMPIONS LEAGUE

Live: Η ιστορική πρεμιέρα της Κόμο του Δουβίκα στο Champions League κόντρα στη Λειψία

21:40 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ισοπαλίες σε Τουρκία και Ολλανδία

21:34 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Η τριπλή μεγάλη ευκαιρία των «πράσινων» (Video)

21:31 CHAMPIONS LEAGUE

Ντεμπούτο στο Champions League για Δουβίκα - Στην ενδεκάδα της Κόμο

21:15 SUPER LEAGUE

Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας