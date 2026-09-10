Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Μακουντού και μένει εκτός για έξι εβδομάδες

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, ο Γιοάν Μακουντού αντιμετωπίζει τενοντοπάθεια στον επιγονατιδικό τένοντα, η οποία προκλήθηκε από έντονη καταπόνηση. Η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου κάνει λόγο για απουσία περίπου έξι εβδομάδων.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, αναζητώντας μεγαλύτερο ρόλο, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στην EuroLeague. Στη γαλλική λίγκα, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, είχε κατά μέσο όρο 10,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,1 μπλοκ ανά αγώνα.

Παράλληλα, ο Μακουντού είχε πολύ καλή παρουσία και στο κινεζικό πρωτάθλημα, όπου μέτρησε 15,2 πόντους, 6,2 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,5 μπλοκ ανά παιχνίδι.