Λιβάι Γκαρσία: Η εντυπωσιακή του γκολάρα με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο κόντρα στην Αϊτή

Ένα πανέμορφο γκολ σημείωσε ο Λιβάι Γκαρσία στην ήττα 3-2 του Τρινιντάντ και Τομπάγκο από την Αϊτή.

Λιβάι Γκαρσία: Η εντυπωσιακή του γκολάρα με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο κόντρα στην Αϊτή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/09) έλαβε χώρα η αναμέτρηση για το Concacaf Nations League, όπου είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού στην Αϊτή αγωνίστηκε ο Φραντζί Πιερό που ανήκει στην ΑΕΚ αλλά αγωνίζεται στην Ρίζεσπορ ως δανεικός, ενώ για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αρχηγός ήταν ο Λιβάι Γκαρσία, πρώην άσος της Ένωσης και νυν του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αφού σημείωσε το δεύτερο τέρμα για την εθνική ομάδα της χώρας του, το οποίο εκείνη την ώρα της έδωσε το προβάδισμα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού έφυγε εξαιρετικά στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας στο 59ο λεπτό του παιχνιδιού, είδε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και με εντυπωσιακή λόμπα έστειλε τη μπάλα να… αναπαυτεί στην εστία της Αϊτής.

https://www.instagram.com/p/DdsU3uROJLM/
COMMENTS
LATEST NEWS
11:31 OPINION

Πρώτη φορά…δεξιά και μπάσκετ από τα παλιά

11:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσι: Παροξυσμός για το «αντίο» - Εξαφανίστηκαν 85.000 εισιτήρια για το τελευταίο ματς με Αργεντινή

11:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβάι Γκαρσία: Η εντυπωσιακή του γκολάρα με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο κόντρα στην Αϊτή

10:54 BET ON

Μεγάλα παιχνίδια στο Nations League με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:49 ONSPORTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και όχι μόνο

10:45 EUROLEAGUE

Ζάλγκιρις: Αγωνία για Ουίλιαμς-Γκος πριν από τον Ολυμπιακό

10:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ανησυχία στη Γερμανία για Μουσιάλα και Χάβερτς ενόψει Ελλάδας

10:04 EUROLEAGUE

EuroLeague: Η αυλαία της πρεμιέρας πέφτει σε Κωνσταντινούπολη και Βελιγράδι

09:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Πρώτη» για Ζιντάν και Μαντσίνι - Δύσκολο… έργο για Κύπρο | Το πρόγραμμα

09:25 OPINION

Επέστρεψε ο βασιλιάς και ο Παναθηναϊκός τρόμαξε με το καλημέρα!

09:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η χάρη που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε φίλαθλο

08:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αϊτή - Τρινιντάντ και Τομπάγκο 3-2: Επική ανατροπή για Πιερό - Σκόρερ ο Λιβάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας