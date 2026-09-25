Λιβάι Γκαρσία: Η εντυπωσιακή του γκολάρα με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο κόντρα στην Αϊτή

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/09) έλαβε χώρα η αναμέτρηση για το Concacaf Nations League, όπου είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού στην Αϊτή αγωνίστηκε ο Φραντζί Πιερό που ανήκει στην ΑΕΚ αλλά αγωνίζεται στην Ρίζεσπορ ως δανεικός, ενώ για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αρχηγός ήταν ο Λιβάι Γκαρσία, πρώην άσος της Ένωσης και νυν του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αφού σημείωσε το δεύτερο τέρμα για την εθνική ομάδα της χώρας του, το οποίο εκείνη την ώρα της έδωσε το προβάδισμα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού έφυγε εξαιρετικά στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας στο 59ο λεπτό του παιχνιδιού, είδε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και με εντυπωσιακή λόμπα έστειλε τη μπάλα να… αναπαυτεί στην εστία της Αϊτής.