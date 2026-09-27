Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)
Ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο του Σερβία - Ολλανδία και χρειάστηκε λιγότερο από ένα λεπτό για να βρει δίχτυα.
Η Σερβία αντιμετώπισε την Ολλανδία την Κυριακή (27/9) για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League.
Η Ολλανδία πήρε κεφάλι στο σκορ χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέρντινκ, γεγονός που οδήγησε τον Βέλικο Παούνοβιτς σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας έριξε στο παιχνίδι τους Λούκα Γιόβιτς και Ντούσαν Τάντιτς, αναζητώντας την αντίδραση της ομάδας του.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν χρειάστηκε χρόνο για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μόλις 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιόβιτς έφερε το παιχνίδι στα ίσα, πετυχαίνοντας το 1-1.
Η φάση ξεκίνησε έπειτα από αναστάτωση στην περιοχή της Ολλανδίας, με τους αμυντικούς των «οράνιε» να μην καταφέρνουν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο Γιόβιτς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή προβολή νίκησε τον Φερμπρούγκεν, διαμορφώνοντας το 1-1.