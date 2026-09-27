Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)

Η Σερβία αντιμετώπισε την Ολλανδία την Κυριακή (27/9) για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η Ολλανδία πήρε κεφάλι στο σκορ χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέρντινκ, γεγονός που οδήγησε τον Βέλικο Παούνοβιτς σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας έριξε στο παιχνίδι τους Λούκα Γιόβιτς και Ντούσαν Τάντιτς, αναζητώντας την αντίδραση της ομάδας του.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν χρειάστηκε χρόνο για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μόλις 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιόβιτς έφερε το παιχνίδι στα ίσα, πετυχαίνοντας το 1-1.

Η φάση ξεκίνησε έπειτα από αναστάτωση στην περιοχή της Ολλανδίας, με τους αμυντικούς των «οράνιε» να μην καταφέρνουν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο Γιόβιτς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή προβολή νίκησε τον Φερμπρούγκεν, διαμορφώνοντας το 1-1.