· Ολλανδία · Σερβία

Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)

Ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο του Σερβία - Ολλανδία και χρειάστηκε λιγότερο από ένα λεπτό για να βρει δίχτυα.

Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σερβία αντιμετώπισε την Ολλανδία την Κυριακή (27/9) για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η Ολλανδία πήρε κεφάλι στο σκορ χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέρντινκ, γεγονός που οδήγησε τον Βέλικο Παούνοβιτς σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας έριξε στο παιχνίδι τους Λούκα Γιόβιτς και Ντούσαν Τάντιτς, αναζητώντας την αντίδραση της ομάδας του.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν χρειάστηκε χρόνο για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μόλις 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιόβιτς έφερε το παιχνίδι στα ίσα, πετυχαίνοντας το 1-1.

Η φάση ξεκίνησε έπειτα από αναστάτωση στην περιοχή της Ολλανδίας, με τους αμυντικούς των «οράνιε» να μην καταφέρνουν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο Γιόβιτς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή προβολή νίκησε τον Φερμπρούγκεν, διαμορφώνοντας το 1-1.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του! - Δείτε το γκολ (vid)

20:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Έχει γίνει «γαλανόλευκη» η «WWK Arena» (pics)

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ Εθνική: Πήρε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, ισοπαλία για τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

20:36 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία (Vids)

20:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για το καλοκαίρι

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Με Ανδρούτσο και Τετέι κόντρα στη Γερμανία

20:23 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' 4-1: Αγριεμένα «λιοντάρια» στο ντεμπούτο Γεωργιάδη

20:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χιλμπέρτο Μόρα: Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Μεξικού

20:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Κρίστιανσεν

20:00 GREEK BASKET LEAGUE

Το… βιολί του Λιόλιου και το 4/7 της Τσαρούχα

19:50 NBA

Αντετοκούνμπο: «Το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό»

19:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μπαζούνου αποχώρησε από την Ιρλανδία - Αμυντικός δηλώθηκε ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας