Χιλμπέρτο Μόρα: Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Μεξικού

Ο Χιλμπέρτο Μόρα συνεχίζει να γράφει ιστορία με την εθνική ομάδα του Μεξικού, καταρρίπτοντας ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο νεαρός άσος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μεξικού που σκοράρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα σε μια ήδη ξεχωριστή πορεία, αφού σκόραρε στο χθεσινό (26/09) φιλικό απέναντι στην Κολομβία.

17-year-old Gilberto Mora just did this to a Juventus player.



This kid is a serious talent. 🥶🔥 pic.twitter.com/tzUr4A7k7Q — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2026

Ο Μόρα έχει καταρρίψει μια σειρά από ηλικιακά ρεκόρ, καθώς είναι ο νεότερος παίκτης που έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, ενώ παράλληλα έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μεξικού που κατακτά τίτλο σε επίπεδο ανδρών με την εθνική του ομάδα.

Παράλληλα, αποτελεί τον νεότερο Μεξικανό που έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο ξεχωριστά νεαρά ταλέντα της χώρας.

Με το τελευταίο του επίτευγμα, ο Μόρα πρόσθεσε ακόμη ένα κεφάλαιο στην εντυπωσιακή λίστα των ρεκόρ του, καθώς πλέον είναι και ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Μεξικού.