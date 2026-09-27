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Ζαλγκίρις: «100άρα» και «3 στα 3» στη Λιθουανία πριν τον Ολυμπιακό

Η Ζαλγκίρις επικράτησε 101-82 της Σιαουλιάι στο Κάουνας, έκανε το «3 στα 3» στο λιθουανικό πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ζαλγκίρις: «100άρα» και «3 στα 3» στη Λιθουανία πριν τον Ολυμπιακό
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Με το απόλυτο των τριών νικών συνεχίζει η Ζαλγκίρις στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο της Σιαουλιάι.

Ο Τόμας Μασιούλις είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί το ρόστερ του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, αφήνοντας εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Γιόνας Βαλαντσιούνας, Σέιμπεν Λι και Αζουόλας Τουμπέλις. Παράλληλα, η Ζαλγκίρις δεν υπολογίζει και στον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους, έχοντας 5/6 τρίποντα, ενώ σημαντική παρουσία είχαν οι Μάρεκ Μπλάζεβιτς (12π., 5ριμπ., 4ασ.), Ντεϊβίντας Σιρβίντις (11π., 4ριμπ.) και ο Μάριους Γκριγκόνις (10π. με 3/5τρ., 4ριμπ.)

Με το 3-0 η Ζαλγκίρις βρίσκεται στην κορυφή του λιθουανικού πρωταθλήματος, ενώ η Σιαουλιάι υποχώρησε στο 1-2. Για τους φιλοξενούμενους πρώτος σκόρερ ήταν ο Σέντρικ Χέντερσον με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση της Τρίτης (29/9, 20:00) με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Το παιχνίδι στο Κάουνας έχει ήδη γίνει sold out, ενώ στις εξέδρες αναμένεται να βρεθεί κι ο Σακίλ Ο’Νιλ.

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