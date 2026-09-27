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Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τον τελικό του Stoiximan Super Cup

Γνωστές έγιναν λίγη ώρα πριν το τζάμπολ οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για την μεταξύ τους μάχη στον τελικό του Stoiximan Super Cup (27/09, 20:00)

Γιάννης Χονδρός

Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τον τελικό του Stoiximan Super Cup
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Περίπου μιάμιση ώρα πριν το μεγάλο τζάμπολ του τελικού του Stoiximan Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έγιναν γνωστές οι δωδεκάδες που θα έχουν να διαχειριστούν Γιώργος Μπαρτζώκας και Αντρέα Τρινκιέρι

Με μία αλλαγή στη σύνθεσή του σε σχέση με τον ημιτελικό θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, καθότι ο Αντρέα Τρινκιέρι υπολογίζει εκ νέου στον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και πήρε θέση στη δωδεκάδα.

Αντίθετα, εκτός μάχης τέθηκε ο Νίκος Χουγκάζ λόγω τραβήγματος στον προσαγωγό, με τις υπόλοιπες επιλογές του Ιταλού τεχνικού να παραμένουν ίδιες σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Από την άλλη, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ ακολουθεί η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με εκτός έδρας δοκιμασίες σε Κάουνας (29/09) και Μπολόνια (01/10).

Παράλληλα, εκτός παραμένουν ο Κόρι Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας ξένων στον ΕΣΑΚΕ, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος εκτίει ποινή.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ, Εμπάι Εντζάι, Ντόντα Χολ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Βαγγέλης Πλώτας.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Μπεν Μουρ, Νίκος Περσίδης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νικ Καλάθης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Γιώργος Φίλλιος, Νάσος Μπαζίνας.

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