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Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Χωρίς Μιλουτίνοφ στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του Super Cup στο Περιστέρι χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός δεν έχει ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Γιάννης Χονδρός

Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Χωρίς Μιλουτίνοφ στον τελικό του Super Cup
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Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup και θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής (27/09, 20:00) τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα μπορεί να υπολογίζει, όπως ακριβώς και στο παιχνίδι με την «Ένωση», στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθότι ο Σέρβος σέντερ φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ και από τον τελικό της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως μοναδικοί διαθέσιμοι σέντερ για στο ρόστερ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι οι Ντόντα Χολ και Αντώνης Καραγιαννίδης, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι τιμωρημένος και να μην μπορεί να δώσει το "παρών".

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ, Φουρνιέ και Μοντέρο.

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