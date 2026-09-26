· Σάντος

Ο Ροντινέι νίκησε τον Νεϊμάρ σε διαγωνισμό δοκαριών και αντέγραψε τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο (vid)

Ο Ροντινέι πρωταγωνίστησε σε ένα απολαυστικό challenge της Σάντος, επικρατώντας στον διαγωνισμό δοκαριών απέναντι στον Νεϊμάρ και πανηγυρίζοντας με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ροντινέι νίκησε τον Νεϊμάρ σε διαγωνισμό δοκαριών και αντέγραψε τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο (vid)
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Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού φαίνεται πως απολαμβάνει την παρουσία του στη Σάντος, συμμετέχοντας συχνά στα challenges που διοργανώνει ο βραζιλιάνικος σύλλογος.

Αυτή τη φορά, ο Ροντινέι κλήθηκε να διαγωνιστεί στο γνωστό παιχνίδι με τα δοκάρια, έχοντας απέναντί του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας, μεταξύ των οποίων ο Νεϊμάρ, ο Γκαμπιγκόλ και ο Αρτούρ Μέλο.

Ο 34χρονος μπακ αποδείχθηκε ο πιο εύστοχος από όλους, καθώς κατάφερε να σημαδέψει περισσότερες φορές το οριζόντιο δοκάρι και να πάρει τη νίκη.

Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, μιμούμενος μάλιστα τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, χαρίζοντας μια απολαυστική στιγμή που η Σάντος μοιράστηκε στα social media.

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