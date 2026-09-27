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Παναθηναϊκός: Ανακούφιση με Κοντούρη - Τι έδειξε η μαγνητική

Ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Νέων.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ανακούφιση με Κοντούρη - Τι έδειξε η μαγνητική
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Ευχάριστα ήταν τα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό όπως έδειξαν οι εξετάσεις του.

Συγκεκριμένα η μαγνητική στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μέσος έδειξε αιμάτωμα στο δεξί γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι ο χαφ των «πράσινων» απέφυγε τα χειρότερα.

Ο παίκτης αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας U21, προκειμένου να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» και να ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπειών.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου, ο Κοντούρης αναμένεται να χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες μέχρι να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις, με την πορεία της αποκατάστασής του να καθορίζει την ακριβή ημερομηνία επανένταξής του.

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