Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Κοντούρη – Γυρίζει Ελλάδα και κάνει μαγνητική

Ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο 26ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας Κ21 με την Γεωργία Κ21. Ο χαφ του Παναθηναϊκού έδειξε να πονά στο γόνατο και έτσι τη θέση του στο γήπεδο πήρε ο Αλμύρας.

Ο νεαρός συνέχισε να έχει ενοχλήσεις και όπως είναι λογικό, προκλήθηκε ανησυχία στους ανθρώπους της Εθνικής αλλά και του Παναθηναϊκού.

Ο Κοντούρης θα επιστρέψει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Κυριακής (27/9) και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.