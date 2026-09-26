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Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Κοντούρη – Γυρίζει Ελλάδα και κάνει μαγνητική

Πονάει ο διεθνής με την Ελπίδων, ενώ έχει πρηστεί το γόνατό του από τον τραυματισμό στο ματς με τη Γεωργία. 

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Κοντούρη – Γυρίζει Ελλάδα και κάνει μαγνητική
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Ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο 26ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας Κ21 με την Γεωργία Κ21. Ο χαφ του Παναθηναϊκού έδειξε να πονά στο γόνατο και έτσι τη θέση του στο γήπεδο πήρε ο Αλμύρας.

Ο νεαρός συνέχισε να έχει ενοχλήσεις και όπως είναι λογικό, προκλήθηκε ανησυχία στους ανθρώπους της Εθνικής αλλά και του Παναθηναϊκού.

Ο Κοντούρης θα επιστρέψει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Κυριακής (27/9) και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

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