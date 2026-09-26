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Εθνική Ελπίδων: Αποχώρησε τραυματίας ο Σωτήρης Κοντούρης

Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο χαφ του Παναθηναϊκού στο 26ο λεπτό του αγώνα της Κ21 με την Γεωργία. 

Εθνική Ελπίδων: Αποχώρησε τραυματίας ο Σωτήρης Κοντούρης
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Η Εθνική Ελπίδων αντιμετώπισε τη Γεωργία στην Τιφλίδα για τα προκριματικά του Euro U21. Το ματς άρχισε εξαιρετικά για την Ελλάδα, καθώς βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 στα πρώτα 13 λεπτά του ματς.

Η ατυχία, όμως, ήρθε στο 26’. Σε εκείνο το λεπτό ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε. Ο χαφ του Παναθηναϊκού έδειξε να πονά αρκετά και είχε το χέρι του πίσω απ’ το γόνατο.

Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με το ιατρικό τιμ και με κινήσεις απογοήτευσης κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, μην μπορώντας να συνεχίσει στο παιχνίδι. Με τον Αλμύρα να παίρνει τη θέση του.

Μένει πλέον να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του νεαρού μέσου του Παναθηναϊκού.

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