Super Cup: Έφτασε στο Περιστέρι η αποστολή του ΠΑΟΚ - Το video του Onsports

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό AKTOR, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Super Cup με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (27/09, 20:00).

Η αποστολή του «Δικεφάλου» κατέφθασε στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να υπολογίζει σχεδόν σε όλους τους παίκτες του ρόστερ για την... μάχη με το «τριφύλλι».

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