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Super Cup: Έφτασε στο Περιστέρι η αποστολή του ΠΑΟΚ - Το video του Onsports

Στο Περιστέρι για το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR κατέφθασε πριν από λίγο η αποστολή του ΠΑΟΚ. Δείτε το βίντεο του Onsports.

Super Cup: Έφτασε στο Περιστέρι η αποστολή του ΠΑΟΚ - Το video του Onsports
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Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό AKTOR, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Super Cup με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (27/09, 20:00).

Η αποστολή του «Δικεφάλου» κατέφθασε στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να υπολογίζει σχεδόν σε όλους τους παίκτες του ρόστερ για την... μάχη με το «τριφύλλι».

Δείτε το βίντεο του Onsports:

https://www.instagram.com/reel/Ddwb7STq2fe/
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