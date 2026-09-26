Super Cup: Έφτασε στο Περιστέρι η αποστολή του ΠΑΟΚ - Το video του Onsports
Στο Περιστέρι για το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR κατέφθασε πριν από λίγο η αποστολή του ΠΑΟΚ. Δείτε το βίντεο του Onsports.
Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό AKTOR, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Super Cup με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (27/09, 20:00).
Η αποστολή του «Δικεφάλου» κατέφθασε στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να υπολογίζει σχεδόν σε όλους τους παίκτες του ρόστερ για την... μάχη με το «τριφύλλι».