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Σάκοτα: «Ξέρουμε τι θα διορθώσουμε - Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup.

Σάκοτα: «Ξέρουμε τι θα διορθώσουμε - Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια»
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Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και προσπάθησε να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, όμως δεν κατάφερε να έχει διάρκεια στα καλά της διαστήματα, γνωρίζοντας τελικά την ήττα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα στοιχεία που μπορεί να κρατήσει η ομάδα του ενόψει της συνέχειας, αλλά και στις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν μέσα στο παιχνίδι και θα χρειαστούν βελτίωση.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ είδε χρήσιμα συμπεράσματα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, έχοντας πλέον σαφέστερη εικόνα για τα σημεία που θέλει να διατηρήσει, αλλά και εκείνα που θα πρέπει να περιοριστούν στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκοτα

«Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια και κάποιες φάσεις που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση από πλευράς ανταγωνισμού. Είδαμε φάσεις να διορθιώνονται παίζοντας κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τα λάθη είναι κάτι που θα μειωθούν. Δεν περίμενα πολλά στην επίθεση, τα παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τον ρυθμό. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία».

Για την εικόνα της ΑΕΚ: «Λέγοντας συνέχεια για απουσίες και ατυχίες δεν είναι θέμα ότι ψάχνουμε δικαιολογίες. Θέλουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε επίσημα παιχνίδια μπροστά μας. Δεν περιμένω καλά παιχνίδια στην αρχή, όμως όσο παίζουμε και στο σημείο που φτάσαμε το παιχνίδι, δεν λέω ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα από αύριο, αλλά ξέρουμε τι θα διορθώσουμε. Η επόμενη μέρα που λέω έχει να κάνει με την επανάληψη. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία όσον αφορά την αρχή».

Για το βάθος της ΑΕΚ: «Δεν έχει να κάνει με ξένους ή Έλληνες. Κάποιοι δουλεύουν από την πρώτη μέρα, κάποιοι ήρθαν πρόσφατα. Είμαστε όλοι με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας. Γι αυτό έχουμε σκαμπανεβάσματα. Αυτά σιγά σιγά πλησιάζουν για να είμαστε έτοιμοι και φέτος θα είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που ξέραμε και περιμέναμε πριν από το παιχνίδι. Ήθελαν να είμαστε αμυντικά εκεί και δεν το κάναμε για 40 λεπτά. Κάποια στιγμή έφυγε το σκορ, κόντρα σε μια ομάδα που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 20+. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αν μας αφήσει λίγο τον αέρα αυτή η ομάδα θα παίξουμε. Αρχή είναι και δεν βγάζουμε συμπεράσματα για τη συνέχεια».

Για το γεγονός ότι δεν γεμίζει το γήπεδο εν έτη 2026: «Αυτό με τον κόσμοι είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις στον παίκτη ειδικά τον ξένο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει sold out στα διαρκείας. Ο κόσμος έρχεται. Είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, όσον αφορά το ταλέντο».

Για τον Σούλη Μαρκόπουλο: «Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει και πραγματικά λυπάμαι και εκφράζω τη λύπη μου στην οικογένειά του. Τόσο ξαφνικά και χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά».

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