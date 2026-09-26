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Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με πρώην συμπαίκτες του – Δεν έκανε το ίδιο με Μπαρτζώκα (Vid.)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πλάκα με τους πρώην συμπαίκτες του και τους χαιρέτησε εγκάρδια μετά τον πρώτο ημιτελικό στο Super Cup. 

Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με πρώην συμπαίκτες του – Δεν έκανε το ίδιο με Μπαρτζώκα (Vid.)
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Μέχρι πριν μερικές εβδομάδες, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν παίκτης του Ολυμπιακού. Αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία για το γήπεδο, ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Έτσι, στο πρώτο επίσημο εγχώριο ματς της σεζόν, ο έμπειρος γκαρντ φορούσε «κιτρινόμαυρα».

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, χαιρέτησε θερμά και αγκάλιασε τους πρώην συμπαίκτες του. Έδειξε να αστειεύεται μαζί τους, σε όμορφες στιγμές ανάμεσα στους αθλητές.

Αυτό που συζητήθηκε στο Περιστέρι πάντως, ήταν το γεγονός πως δεν φάνηκε να χαιρετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Με τις κινήσεις του να δείχνουν πως μάλλον προσπάθησε να το αποφύγει κιόλας.

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