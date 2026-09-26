Τσαλμπούρης: «Παρά την ήττα μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα, νιώθω ότι είμαι κάπου που ανήκω»

Η ΑΕΚ παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας την ήττα με 93-80 στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της για τη νέα σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος ξεχώρισε για την Ένωση, στάθηκε στη σημασία του αγώνα ως τεστ για την ομάδα, αλλά και στα θετικά στοιχεία που μπορούν να κρατήσουν οι «κιτρινόμαυροι» ενόψει της συνέχειας.

Όσα δήλωσε ο Τσαλμπούρης:

«Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία με απουσίες και αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήταν ένα καλό τεστ και σίγουρα παρά την ήττα μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα για τη συνέχεια.

Βρεθήκαμε στο -20, αλλά καταφέραμε να ξαναμπούμε στο ματς. Όμως κάποιες λάθος αποφάσεις και κάποια εύκολα καλάθια που δώσαμε δεν επέτρεψαν να διεκδικήσουμε τη νίκη. Έχουν αλλάξει πολλά από την τελευταία φορά που ήμουν στην ΑΕΚ, αλλά νιώθω ότι είμαι κάπου που ανήκω».