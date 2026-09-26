Βεζένκοφ: «Δεν κοντρολάραμε το παιχνίδι και κάναμε πολλά λάθη, πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup το βράδυ του Σαββάτου (26/09) και εξασφάλισε την παρουσία του στον αυριανό τελικό, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της νέας σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Έλληνα προπονητή.

Όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, ο Βεζένκοφ στάθηκε στα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησε το μπάσκετ αγνά.Δημιουργήσαμε μεγάλες διαφορές, αλλά το ανησυχητικό ήταν ότι δεν κοντρολάραμε το παιχνίδι και κάναμε πολλά λάθη. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα γιατί αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς».