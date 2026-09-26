Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προσαρμοστούμε στο γρήγορο μπάσκετ – Αδικαιολόγητα τα 18 λάθη»

Την πρόκριση στον τελικό του Super Cup πήρε ο Ολυμπιακός.

Παρά τη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ (93-80) στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρουσιάστηκε έντονα προβληματισμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, κάνοντας λόγο για έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του, ενώ ανέλυσε τη φιλοσοφία του για το νέο, πιο γρήγορο στυλ παιχνιδιού της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Μία αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά και στην οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ που θρηνεί.Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, με τα περισσότερα να είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν με αφήνει ευχαριστημένο και έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες. Η δικαιολογία ότι δεν κάναμε προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες, παίζουμε αύριο κ.λπ. πρέπει να πάψει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή πρέπει να προσαρμοστούμε.

Το να παίξουν πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες με ικανότητα σε αυτό. Το να είμαστε πολύ καλοί στο 5 εναντίον 5 απαιτεί ομοιογένεια, η οποία, επειδή έφυγαν βασικοί παίκτες και έχουν μπει καινούργιοι, δεν υπάρχει ακόμη.

Πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ, όχι τελείως διαφορετικό, αλλά να το αλλάξουμε και να το πάμε στο γρήγορο, γιατί αυτό το επιτάσσει. Έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πόντους χωρίς αξιόλογα ποσοστά. Δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ.

Είναι διαφορετικό να τρέχεις από το να είσαι στατικός. Γι’ αυτό γίνονται περισσότερα λάθη. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.

Προφανώς θα ήθελα να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγεται και το τι λέω στον πάγκο. Είναι θέμα στην ελληνική κοινωνία, δεν περιμέναμε το Super Cup να το αντιληφθούμε».