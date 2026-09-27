Εκτός κινδύνου ο Ντάνι Οσβάλντο – Παραμένει στην εντατική

Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο παλαίμαχος επιθετικός μετά την επέμβαση στους πνεύμονες, με τα μηνύματα να είναι αισιόδοξα. 

Εκτός κινδύνου ο Ντάνι Οσβάλντο – Παραμένει στην εντατική
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Ο Ντάνι Οσβάλντο ανησύχησε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο παλαίμαχος επιθετικός με θητεία μεταξύ άλλων σε Γιουβέντους και Ρόμα, νοσηλεύεται στην εντατική του «Hospital Municipal de Llavallol», στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Εισήχθη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μετά από λοίμωξη στους πνεύμονες. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρίθηκε σκόπιμο να είναι στην εντατική αμέσως μετά το χειρουργείο.

Τα μηνύματα που έρχονται μετά από δύο μέρες νοσηλεία, είναι ενθαρρυντικά. Ο 40χρονος θεωρείται πως είναι εκτός κινδύνου. Με τους γιατρούς, όμως, να τον κρατούν στην εντατική.

Ο παλαίμαχος στράικερ έχει τις αισθήσεις του. Αυτό που παραμένει άγνωστο, είναι η αιτία της λοίμωξης στους πνεύμονες.

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