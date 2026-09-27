Πήλιος: Γνώρισε την αποθέωση από Αλβανικά ΜΜΕ - «Η απουσία του Μιτάι πέρασε απαρατήρητη»

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Σταύρος Πήλιος με την φανέλα της Εθνικής Αλβανίας, με τους Αλβανούς να αποθεώνουν τον Μπακ της ΑΕΚ 

Πήλιος: Γνώρισε την αποθέωση από Αλβανικά ΜΜΕ - «Η απουσία του Μιτάι πέρασε απαρατήρητη»
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Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε από τα Αλβανικά ΜΜΕ ο Σταύρος Πήλιος μετά την πολύ καλή του εμφάνιση του στην αναμέτρηση της Εθνικής Αλβανίας απέναντι στη Λευκορωσία για το Nations League.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ πήρε φανέλα βασικού στον χθεσινό αγώνα της Αλβανίας και η απόδοσή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τα ΜΜΕ της χώρας του να σχολιάζουν πως «η απουσία του Μιτάι πέρασε τελείως απαρατήρητη».

https://www.instagram.com/p/DdyOEIgINcb/

«Ο Σταύρος Πήλιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση χθες το βράδυ, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αλβανίας. Αντικατέστησε τον Μάριο Μιτάι, φροντίζοντας ώστε η απουσία του τελευταίου να περάσει εντελώς απαρατήρητη. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι η Αλβανία διαθέτει πλέον δύο εξαιρετικούς παίκτες για την αριστερή πλευρά», αναφέρει το δημοσίευμα της σελίδας «ligsport» στο Instagram.

Πρόκειται για την τρίτη συμμετοχή του Πήλιου με τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας, ενώ με την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 10 εμφανίσεις, έχοντας καταφέρει να μοιράσει και μια ασίστ.

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