Α1 πόλο ανδρών: Ο Υδραϊκός «λύγισε» 10-8 τον Εθνικό στην πρεμιέρα

Ιδανικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν για τον Υδραϊκό, ο οποίος επικράτησε 10-8 του Εθνικού στον Πειραιά, στην πρεμιέρα της Α1 πόλο ανδρών.

Α1 πόλο ανδρών: Ο Υδραϊκός «λύγισε» 10-8 τον Εθνικό στην πρεμιέρα
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Α1 πόλο ανδρών ο Υδραϊκός, καθώς έφυγε με τη νίκη από την έδρα του Εθνικού.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο έδειξαν τις διαθέσεις τους. Ο Υδραϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 4-2, παίρνοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα.

Ο Εθνικός, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα πίσω στο σκορ με 5-4.

Η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στο τρίτο οκτάλεπτο. Ο Εθνικός παρέμεινε κοντά στο σκορ, όμως ο Υδραϊκός κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το υπέρ του 7-6.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στον Εθνικό να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Έτσι, ο Υδραϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 10-8 και ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή του παρουσία στην Α1.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 6-7, 8-10.

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