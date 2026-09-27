Α1 πόλο ανδρών: Ο Υδραϊκός «λύγισε» 10-8 τον Εθνικό στην πρεμιέρα
Ιδανικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν για τον Υδραϊκό, ο οποίος επικράτησε 10-8 του Εθνικού στον Πειραιά, στην πρεμιέρα της Α1 πόλο ανδρών.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Α1 πόλο ανδρών ο Υδραϊκός, καθώς έφυγε με τη νίκη από την έδρα του Εθνικού.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο έδειξαν τις διαθέσεις τους. Ο Υδραϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 4-2, παίρνοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα.
Ο Εθνικός, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα πίσω στο σκορ με 5-4.
Η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στο τρίτο οκτάλεπτο. Ο Εθνικός παρέμεινε κοντά στο σκορ, όμως ο Υδραϊκός κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το υπέρ του 7-6.
Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στον Εθνικό να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Έτσι, ο Υδραϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 10-8 και ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή του παρουσία στην Α1.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 6-7, 8-10.