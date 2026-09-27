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Γερμανία – Ελλάδα: Από την 4η κατηγορία, αντίπαλος της Εθνικής στο Nations League ο Εμπνουταλίμπ

Ο 23χρονος επιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γιούνες Εμπνουταλίμπ, έκανε μέσα σε μερικούς μήνες το άλμα από την τέταρτη κατηγορία στην Bundesliga και πλέον κλήθηκε στην εθνική Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος, μάλιστα, αναμένεται να τον ξεκινήσει βασικό στον αγώνα με την Εθνική για το Nations League.

Γερμανία – Ελλάδα: Από την 4η κατηγορία, αντίπαλος της Εθνικής στο Nations League ο Εμπνουταλίμπ
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Η διαδρομή του Γιούνες Εμπνουταλίμπ από την τέταρτη κατηγορία της Γερμανίας μέχρι την εθνική ομάδα μέσα σε μόλις δύο χρόνια είναι από εκείνες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Ο 23χρονος επιθετικός βρισκόταν το καλοκαίρι του 2024 στην τέταρτη κατηγορία, αγωνιζόμενος με τη Γκίσεν. Είχε προηγηθεί, μάλιστα, μια δύσκολη περίοδος για τον ίδιο, καθώς μετά την επιστροφή του από την Ιταλία και την Περούτζια έμεινε για αρκετούς μήνες χωρίς ομάδα. Η συνέχεια, όμως, ήταν εντυπωσιακή. Ο Εμπνουταλίμπ ανέβηκε αρχικά στη Σαντχάουζεν και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Έλβερσμπεργκ, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στη Bundesliga 2.

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής στην πορεία του. Ο επιθετικός ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της σεζόν ως πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας, έχοντας σημειώσει 12 γκολ σε 17 παιχνίδια. Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα, αυτήν τη φορά στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Bundesliga.

Ο Εμπνουταλίμπ συνέχισε την ανοδική του πορεία και στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, καθώς βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Οι εμφανίσεις του ήταν αρκετές για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ και να βρεθεί στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2026, ο άλλοτε επιθετικός της τέταρτης κατηγορίας βρέθηκε στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας. Μέσα σε δύο χρόνια, η πορεία του άλλαξε ολοκληρωτικά, με τον ίδιο να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι με την Ελλάδα.

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