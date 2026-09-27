Ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την παρουσία του μεγαλομετόχου του «δικεφάλου» στην προπόνηση.

Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, παρακολουθώντας από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ και έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ποδοσφαιριστές. Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου» θέλησε να υπενθυμίσει τις αγωνιστικές επιδιώξεις της ομάδας για τη φετινή σεζόν, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογικότητα και την πειθαρχία.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ απευθύνθηκε στους παίκτες, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτελεί τον βασικό στόχο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία για διεκδίκηση και του Κυπέλλου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο Σαββίδης αναφέρθηκε, επίσης, στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μετά την προηγούμενη συνάντησή τους στη Νέα Μεσημβρία, ζητώντας ανάλογη συνέχεια σε κάθε παιχνίδι. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η ανάγκη να λειτουργούν όλοι ως ένα σύνολο, καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε, «τους στόχους τους πετυχαίνει η ομάδα και όχι τα άτομα».

Στο ίδιο πνεύμα, έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων την ενότητα, την προσήλωση και την πειθαρχία, τονίζοντας: «Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ υπογράμμισε πως η πορεία προς την κορυφή απαιτεί συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς κάθε αναμέτρηση κρύβει τις δικές της δυσκολίες. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του υπάρχοντος ρόστερ, καλώντας τους ποδοσφαιριστές να παραμείνουν προσηλωμένοι στις υποχρεώσεις τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύνδεση των παικτών με τον σύλλογο και τον κόσμο του. Για τους νεότερους, ο «Δικέφαλος» μπορεί να αποτελέσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθούν και θα χτίσουν την καριέρα τους, ενώ για τους πιο έμπειρους υπάρχει η προοπτική να διατηρήσουν δεσμούς με την ομάδα και μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής τους διαδρομής, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους.

Πέρα από την ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές, ο Ιβάν Σαββίδης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν την αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, συζήτησε για την πορεία αποκατάστασης των τραυματιών, ενώ είχε επαφές με τον Μάτος και τον Τουμαζάτο.

Ξεχωριστή ήταν και η συνομιλία του με τον Αλέσιο Λίσι, στον οποίο μετέφερε την επιθυμία του να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συνόλου με κοινή αγωνιστική κατεύθυνση και ισχυρό ομαδικό πνεύμα.