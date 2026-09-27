Γερμανία - Ελλάδα: Έχει γίνει «γαλανόλευκη» η «WWK Arena» (pics)

Έντονο ελληνικό χρώμα έχει πάρει η «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Εθνικής με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Η ελληνική ομοσπονδία είχε στη διάθεσή της περίπου 2.000 επίσημα εισιτήρια για το παιχνίδι, ωστόσο η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες αναμένεται να είναι αισθητά μεγαλύτερη.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 5.000 Έλληνες που βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην έδρα της Άουγκσμπουργκ λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.