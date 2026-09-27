Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχωρεί ο Ρούντιγκερ - Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα στο κέντρο της άμυνάς της, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να οδεύει προς την έξοδο.

Ο Γερμανός στόπερ δεσμεύεται με τη «Βασίλισσα» έως το καλοκαίρι του 2027, όμως τα υπάρχοντα δεδομένα δεν δείχνουν πρόθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, φαίνεται πως εξετάζουν ήδη την ανανέωση της αμυντικής τους γραμμής, με έμφαση σε ποδοσφαιριστές μικρότερης ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα που ξεχωρίζει για τους ανθρώπους της Ρεάλ είναι εκείνο του Χακόμπο Ραμόν. Ο 21χρονος Ισπανός αμυντικός αγωνίζεται στην Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας και έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του στην αγορά.

Η περίπτωσή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ρεάλ, καθώς ο Ραμόν γνωρίζει καλά τον σύλλογο, έχοντας περάσει από τα τμήματα υποδομής του. Πλέον, η παρουσία του στην Ιταλία αποτελεί το επόμενο βήμα της καριέρας του, με την αξία του να έχει αυξηθεί αισθητά και το όνομά του να βρίσκεται στο ραντάρ της πρώην ομάδας του.