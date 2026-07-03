Ελβετία - Αλγερία 2-0: Πρόκριση με Εμπολό και Εντόι

Η Ελβετία επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητά της, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας στο Βανκούβερ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (23:00), στο ίδιο γήπεδο, τον νικητή της αναμέτρησης Κολομβία - Γκάνα, που είναι προγραμματισμένη για τις 04:00 στο Κάνσας.

Τα γκολ για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν πέτυχαν ο Εμπολό στο 10' και ο Εντόι στο 46'. Η Αλγερία είχε την κατοχή της μπάλας για μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης, όμως δεν κατάφερε να γίνει ουσιαστικά απειλητική απέναντι στην ελβετική άμυνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελβετία άνοιξε το σκορ στην πρώτη σημαντική ευκαιρία της. Ο δραστήριος Μανζάμπι δημιούργησε προβλήματα από την αριστερή πλευρά, γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Εμπολό με προβολή έκανε το 1-0.

Η Αλγερία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ούτε οι Αουάρ και Σεϊμπί κατάφεραν να απειλήσουν τον Κόμπελ με τις προσπάθειές τους, ενώ το άστοχο τελείωμα του Μάζα από ευνοϊκή θέση ήταν η καλύτερη στιγμή της στο πρώτο μέρος.

Από την πλευρά της, η Ελβετία δεν δημιούργησε άλλη αξιόλογη ευκαιρία πριν από την ανάπαυλα, πέρα από μία κεφαλιά του Ζακάρια που πέρασε άουτ. Ωστόσο, μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητά της. Μόλις στο 48ο δευτερόλεπτο, ο Εντόι εκμεταλλεύτηκε δύο λανθασμένες απομακρύνσεις της άμυνας της Αλγερίας και με όμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το 2-0.

Η καλύτερη στιγμή των Αφρικανών ήρθε στο 50', όταν ο Μαχρέζ επιχείρησε σουτ από το ύψος του πέναλτι, όμως η μπάλα σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυντικών.

Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στην Ελβετία στο 81'. Ο Ρίντερ βρέθηκε προ κενής εστίας, αλλά δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Ζιντάν να αποκρούσει.