Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εύκολα η Γαλλία, σοβαρεύτηκαν Ισπανία, Βέλγιο - Το πανόραμα
Την πρωτιά στον 9ο όμιλο εξασφάλισε η Γαλλία επικρατώντας στο ντέρμπι με την Νορβηγία, τη στιγμή που Ισπανία και Βέλγιο σοβαρεύτηκαν, επικράτησαν Ουρουγουάης και Νέας Ζηλανδίας, αντίστοιχα και έκλεισαν στην κορυφή των γκρουπ τους.
Συμπληρώνεται το… παζλ της πρώτης φάσης των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Η 16η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε, με την αυλαία στον 7ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται τα ζευγάρια για τους «32», αλλά και οι πιθανές διασταυρώσεις για την συνέχεια.
Ο όμιλος που ολοκλήρωσε τη δράση της ημέρας ήταν ο 7ος. Το Βέλγιο παρουσιάστηκε βελτιωμένο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τη συνέτριψε 5-1, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενο την ισοπαλία 1-1 της Αιγύπτου με το Ιράν. Έτσι, οι «Φαραώ» τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και οι Πέρσες περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν θα είναι μεταξύ των καλύτερων τρίτων για την πρόκριση.
Η βαθμολογία του 7ου ομίλου
- Βέλγιο 5 (6-2)
- Αίγυπτος 5 (5-3)
- Ιράν 3 (3-3)
- Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)
Για τον 8ο όμιλο το μεγάλο ντέρμπι της Ουρουγουάης με την Ισπανία έβγαλε νικητές τους «φούριας ρόχας». Το «συγκρότημα» της ιβηρικής χερσονήσου επιβλήθηκε 1-0 με γκολ του Μπαένα, αφήνοντας τη «σελέστε» στην 3η θέση με μόλις 2 βαθμούς συγκομιδή και αυτομάτως εκτός συνέχειας. Αντίθετα, ιστορικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο έμεινε στο 0-0 με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, πήρε τον τρίτο βαθμό στο γκρουπ και παράλληλα την πρόκριση ως δεύτερο.
Η βαθμολογία του 8ου ομίλου
- Ισπανία 7 (5-0)
- Πράσινο Ακρωτήριο 3 (2-2)
- Ουρουγουάη 2 (3-4)
- Σαουδική Αραβία 2 (1-5)
Τέλος, για τον 9ο όμιλο, η Γαλλία δεν πήρε το… πόδι από το γκάζι, αφού επιβλήθηκε 4-1 της Νορβηγίας στο ντέρμπι κορυφής και εξασφάλισε την πρώτη θέση του γκρουπ. Παράλληλα, την καλύτερή της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 έκανε η Σενεγάλη, η οποία διέλυσε 5-0 το Ιράκ και ελπίζει σε πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης.
Η βαθμολογία του 9ου ομίλου
- Γαλλία 9 (10-2)
- Νορβηγία 6 (8-7)
- Σενεγάλη 3 (8-6)
- Ιράκ 0 (1-12)
Δείτε ΕΔΩ όλες τις βαθμολογίες του Μουντιάλ 2026
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤΡ1
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
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ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
28/06
22:00
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ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
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29/06
20:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
29/06
23:30
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
30/06
04:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
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20:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
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01/07
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
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ΜΕΞΙΚΟ-3CEFHI
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
1L-3EHIJK
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
ΒΕΛΓΙΟ-3AEHIJ
ΣΙΑΤΛ
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