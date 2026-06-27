Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εύκολα η Γαλλία, σοβαρεύτηκαν Ισπανία, Βέλγιο - Το πανόραμα

Συμπληρώνεται το… παζλ της πρώτης φάσης των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Η 16η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε, με την αυλαία στον 7ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται τα ζευγάρια για τους «32», αλλά και οι πιθανές διασταυρώσεις για την συνέχεια.

Ο όμιλος που ολοκλήρωσε τη δράση της ημέρας ήταν ο 7ος. Το Βέλγιο παρουσιάστηκε βελτιωμένο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τη συνέτριψε 5-1, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενο την ισοπαλία 1-1 της Αιγύπτου με το Ιράν. Έτσι, οι «Φαραώ» τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και οι Πέρσες περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν θα είναι μεταξύ των καλύτερων τρίτων για την πρόκριση.

Η βαθμολογία του 7ου ομίλου

Βέλγιο 5 (6-2) Αίγυπτος 5 (5-3) Ιράν 3 (3-3) Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)

Για τον 8ο όμιλο το μεγάλο ντέρμπι της Ουρουγουάης με την Ισπανία έβγαλε νικητές τους «φούριας ρόχας». Το «συγκρότημα» της ιβηρικής χερσονήσου επιβλήθηκε 1-0 με γκολ του Μπαένα, αφήνοντας τη «σελέστε» στην 3η θέση με μόλις 2 βαθμούς συγκομιδή και αυτομάτως εκτός συνέχειας. Αντίθετα, ιστορικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο έμεινε στο 0-0 με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, πήρε τον τρίτο βαθμό στο γκρουπ και παράλληλα την πρόκριση ως δεύτερο.

Η βαθμολογία του 8ου ομίλου

Ισπανία 7 (5-0) Πράσινο Ακρωτήριο 3 (2-2) Ουρουγουάη 2 (3-4) Σαουδική Αραβία 2 (1-5)

Τέλος, για τον 9ο όμιλο, η Γαλλία δεν πήρε το… πόδι από το γκάζι, αφού επιβλήθηκε 4-1 της Νορβηγίας στο ντέρμπι κορυφής και εξασφάλισε την πρώτη θέση του γκρουπ. Παράλληλα, την καλύτερή της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 έκανε η Σενεγάλη, η οποία διέλυσε 5-0 το Ιράκ και ελπίζει σε πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης.

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου

Γαλλία 9 (10-2) Νορβηγία 6 (8-7) Σενεγάλη 3 (8-6) Ιράκ 0 (1-12)

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Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 1-1 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 1-0 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 0-3

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 6-0 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-1 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ 3-1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ 3-0 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-2 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ 0-3

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ 2-0 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-1 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3-2 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-0

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 7-1 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1-0 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 2-1 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ 0-0 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2-1 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0-2

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-2 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 5-1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-1 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 4-0 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 1-3 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 1-1

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ 1-1 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2-2 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 0-0 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-3 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-5 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ 1-1

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ 0-0 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ 1-1 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-0 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ 2-2 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 0-0 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 0-1

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-1 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3-0 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-2 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ 5-0

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 3-0 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 3-1 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-0 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-2 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤΡ1 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 1-1 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 1-3 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-0 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 4-2 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-0 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-0 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 0-1 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 28/06 22:00 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 29/06 20:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 29/06 23:30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ1 30/06 04:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 30/06 20:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-3CEFHI ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 01/07 19:00 1L-3EHIJK ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 23:00 ΒΕΛΓΙΟ-3AEHIJ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 02/07 03:00 ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02/07 22:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-2J ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 02:00 2K-2L ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 06:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-3EFGIJ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 03/07 21:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ1 04/07 01:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04/07 04:30 1K-3DEIJL ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 04/07 20:00 W73-W75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 00:00 W74-W77 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 23:00 W76-W78 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 W79-W80 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 W83-W84 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 W81-W82 ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 W85-W87 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 W89-W90 ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ