Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εύκολα η Γαλλία, σοβαρεύτηκαν Ισπανία, Βέλγιο - Το πανόραμα

Την πρωτιά στον 9ο όμιλο εξασφάλισε η Γαλλία επικρατώντας στο ντέρμπι με την Νορβηγία, τη στιγμή που Ισπανία και Βέλγιο σοβαρεύτηκαν, επικράτησαν Ουρουγουάης και Νέας Ζηλανδίας, αντίστοιχα και έκλεισαν στην κορυφή των γκρουπ τους. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εύκολα η Γαλλία, σοβαρεύτηκαν Ισπανία, Βέλγιο - Το πανόραμα
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Συμπληρώνεται το… παζλ της πρώτης φάσης των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Η 16η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε, με την αυλαία στον 7ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται τα ζευγάρια για τους «32», αλλά και οι πιθανές διασταυρώσεις για την συνέχεια.

Ο όμιλος που ολοκλήρωσε τη δράση της ημέρας ήταν ο 7ος. Το Βέλγιο παρουσιάστηκε βελτιωμένο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τη συνέτριψε 5-1, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενο την ισοπαλία 1-1 της Αιγύπτου με το Ιράν. Έτσι, οι «Φαραώ» τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και οι Πέρσες περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν θα είναι μεταξύ των καλύτερων τρίτων για την πρόκριση.

Η βαθμολογία του 7ου ομίλου

  1. Βέλγιο 5 (6-2)
  2. Αίγυπτος 5 (5-3)
  3. Ιράν 3 (3-3)
  4. Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)

Για τον 8ο όμιλο το μεγάλο ντέρμπι της Ουρουγουάης με την Ισπανία έβγαλε νικητές τους «φούριας ρόχας». Το «συγκρότημα» της ιβηρικής χερσονήσου επιβλήθηκε 1-0 με γκολ του Μπαένα, αφήνοντας τη «σελέστε» στην 3η θέση με μόλις 2 βαθμούς συγκομιδή και αυτομάτως εκτός συνέχειας. Αντίθετα, ιστορικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο έμεινε στο 0-0 με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, πήρε τον τρίτο βαθμό στο γκρουπ και παράλληλα την πρόκριση ως δεύτερο.

Η βαθμολογία του 8ου ομίλου

  1. Ισπανία 7 (5-0)
  2. Πράσινο Ακρωτήριο 3 (2-2)
  3. Ουρουγουάη 2 (3-4)
  4. Σαουδική Αραβία 2 (1-5)

Τέλος, για τον 9ο όμιλο, η Γαλλία δεν πήρε το… πόδι από το γκάζι, αφού επιβλήθηκε 4-1 της Νορβηγίας στο ντέρμπι κορυφής και εξασφάλισε την πρώτη θέση του γκρουπ. Παράλληλα, την καλύτερή της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 έκανε η Σενεγάλη, η οποία διέλυσε 5-0 το Ιράκ και ελπίζει σε πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης.

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου

  1. Γαλλία 9 (10-2)
  2. Νορβηγία 6 (8-7)
  3. Σενεγάλη 3 (8-6)
  4. Ιράκ 0 (1-12)

Δείτε ΕΔΩ όλες τις βαθμολογίες του Μουντιάλ 2026

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

11/06

22:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

2-0

12/06

05:00

Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

2-1

18/06

19:00

ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

1-1

19/06

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

1-0

25/06

04:00

Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

1-0

25/06

04:00

ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

0-3

GROUP B

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

12/06

22:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-1

13/06

22:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-1

18/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

19/06

01:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

6-0

24/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

2-1

24/06

22:00

ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ

ΣΙΑΤΛ

3-1

GROUP C

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

01:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1-1

14/06

04:00

ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

03:30

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ

ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ

3-0

25/06

01:00

ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

4-2

25/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

0-3

GROUP D

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

13/06

04:00

ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

14/06

07:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

2-0

19/06

22:00

ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΙΑΤΛ

2-0

20/06

06:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

0-1

26/06

05:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

3-2

26/06

05:00

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

0-0

GROUP Ε

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

20:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

7-1

15/06

02:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

1-0

20/06

23:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΤΟΡΟΝΤΟ

2-1

21/06

03:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΚΑΝΣΑΣ

0-0

25/06

23:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

2-1

25/06

23:00

ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

0-2

GROUP F

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

23:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-2

15/06

05:00

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

5-1

20/06

20:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

5-1

21/06

07:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

4-0

26/06

02:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

1-3

26/06

02:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

1-1

GROUP G

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΙΑΤΛ

1-1

16/06

04:00

ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2-2

21/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

0-0

22/06

04:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1-3

27/06

06:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1-5

27/06

06:00

ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ

ΣΙΑΤΛ

1-1

GROUP H

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΤΛΑΝΤΑ

0-0

16/06

01:00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΜΑΪΑΜΙ

1-1

21/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΑ

4-0

22/06

01:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

2-2

27/06

03:00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

0-0

27/06

03:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

0-1

GROUP Ι

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

16/06

22:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-1

17/06

01:00

ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

1-4

23/06

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

3-0

23/06

03:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-2

26/06

22:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

1-4

26/06

22:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ

ΤΟΡΟΝΤΟ

5-0

GROUP J

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

17/06

04:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

3-0

17/06

07:00

ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

3-1

22/06

20:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-0

23/06

06:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-2

28/06

05:00

ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤΡ1

28/06

05:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

1-1

18/06

05:00

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

1-3

23/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

5-0

24/06

05:00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

1-0

28/06

02:30

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

02:30

ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

GROUP L

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

4-2

18/06

02:00

ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-0

23/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-0

24/06

02:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

0-1

28/06

00:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

00:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

28/06

22:00

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

29/06

20:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

29/06

23:30

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ1

30/06

04:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

30/06

20:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-3CEFHI

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

01/07

19:00

1L-3EHIJK

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

23:00

ΒΕΛΓΙΟ-3AEHIJ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

02/07

03:00

ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

02/07

22:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-2J

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

02:00

2K-2L

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

06:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-3EFGIJ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

03/07

21:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ1

04/07

01:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04/07

04:30

1K-3DEIJL

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

04/07

20:00

W73-W75

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

00:00

W74-W77

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

23:00

W76-W78

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

06/07

03:00

W79-W80

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

06/07

22:00

W83-W84

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

03:00

W81-W82

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

07/07

19:00

W86-W88

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

23:00

W85-W87

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

09/07

23:00

W89-W90

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

10/07

22:00

W93-W94

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12/07

00:00

W91-W92

ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1

12/07

04:00

W95-W96

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/07

22:00

W97-W98

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/07

22:00

W99-W100

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

00:00

RU101-RU102

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

22:00

W101-W102

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

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