· Καναδάς

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σέντρα στους «32» με Ν. Αφρική-Καναδάς | Πρόγραμμα & Μεταδόσεις

Χωρίς… ανάσα συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, καθώς την Κυριακή (28/06) ξεκινούν οι αγώνες των «32» για τα νοκ άουτ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σέντρα στους «32» με Ν. Αφρική-Καναδάς | Πρόγραμμα & Μεταδόσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανήκει πλέον στην… ιστορία. Οι 32 ομάδες που πήραν τα «εισιτήρια» για τα νοκ άουτ παιχνίδια ετοιμάζονται για το κυρίως… μενού της διοργάνωσης και η αυλαία θα ανοίξει το βράδυ της Κυριακής (28/06).

Η δράση μεταφέρεται στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκεί όπου η Νότια Αφρική θα παίξει απέναντι στον Καναδά. Οι εκ των διοργανωτών τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του Group B και για τον λόγο αυτό θα αντιμετωπίσουν τους Αφρικανούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το Group A στην ίδια θέση, πίσω από το Μεξικό.

Η σέντρα στην αναμέτρηση έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής (28/06) στις 22:00 στο στάδιο του Λος Άντζελες. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ διαιτητής ορίστηκε Ζοάο Πινέιρο.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις βαθμολογίες του Μουντιάλ 2026

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

11/06

22:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

2-0

12/06

05:00

Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

2-1

18/06

19:00

ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

1-1

19/06

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

1-0

25/06

04:00

Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

1-0

25/06

04:00

ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

0-3

GROUP B

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

12/06

22:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-1

13/06

22:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-1

18/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

19/06

01:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

6-0

24/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

2-1

24/06

22:00

ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ

ΣΙΑΤΛ

3-1

GROUP C

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

01:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1-1

14/06

04:00

ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

03:30

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ

ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ

3-0

25/06

01:00

ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

4-2

25/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

0-3

GROUP D

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

13/06

04:00

ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

14/06

07:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

2-0

19/06

22:00

ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΙΑΤΛ

2-0

20/06

06:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

0-1

26/06

05:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

3-2

26/06

05:00

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

0-0

GROUP Ε

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

20:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

7-1

15/06

02:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

1-0

20/06

23:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΤΟΡΟΝΤΟ

2-1

21/06

03:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΚΑΝΣΑΣ

0-0

25/06

23:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

2-1

25/06

23:00

ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

0-2

GROUP F

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

23:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-2

15/06

05:00

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

5-1

20/06

20:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

5-1

21/06

07:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

4-0

26/06

02:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

1-3

26/06

02:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

1-1

GROUP G

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΙΑΤΛ

1-1

16/06

04:00

ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2-2

21/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

0-0

22/06

04:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1-3

27/06

06:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1-5

27/06

06:00

ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ

ΣΙΑΤΛ

1-1

GROUP H

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΤΛΑΝΤΑ

0-0

16/06

01:00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΜΑΪΑΜΙ

1-1

21/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΑ

4-0

22/06

01:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

2-2

27/06

03:00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

0-0

27/06

03:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

0-1

GROUP Ι

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

16/06

22:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-1

17/06

01:00

ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

1-4

23/06

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

3-0

23/06

03:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-2

26/06

22:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

1-4

26/06

22:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ

ΤΟΡΟΝΤΟ

5-0

GROUP J

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

17/06

04:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

3-0

17/06

07:00

ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

3-1

22/06

20:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-0

23/06

06:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-2

28/06

05:00

ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

3-3

28/06

05:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΝΤΑΛΑΣ

1-3

GROUP Κ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

1-1

18/06

05:00

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

1-3

23/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

5-0

24/06

05:00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

1-0

28/06

02:30

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

0-0

28/06

02:30

ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΑΤΛΑΝΤΑ

3-1

GROUP L

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

4-2

18/06

02:00

ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-0

23/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-0

24/06

02:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

0-1

28/06

00:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

0-2

28/06

00:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

2-1

ΦΑΣΗ 32

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

28/06

22:00

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

29/06

20:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

29/06

23:30

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ1

30/06

04:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

30/06

20:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

01/07

19:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

23:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

02/07

03:00

ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

02/07

22:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

02:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

06:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

03/07

21:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ1

04/07

01:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04/07

04:30

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

04/07

20:00

W73-W75

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

00:00

W74-W77

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

23:00

W76-W78

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

06/07

03:00

W79-W80

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

06/07

22:00

W83-W84

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

03:00

W81-W82

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

07/07

19:00

W86-W88

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

23:00

W85-W87

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

09/07

23:00

W89-W90

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

10/07

22:00

W93-W94

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12/07

00:00

W91-W92

ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1

12/07

04:00

W95-W96

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/07

22:00

W97-W98

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/07

22:00

W99-W100

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

00:00

RU101-RU102

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

22:00

W101-W102

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

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