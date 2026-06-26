Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Οι διασταυρώσεις των «32» - Το πανόραμα της διοργάνωσης

Συμπληρώνεται σιγά σιγά το… παζλ της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μια και ολοκληρώθηκε η δράση σε τρεις ακόμα ομίλους. Στον 4ο όμιλο η Αυστραλία ακολούθησε τις ΗΠΑ και η Παραγουάη… περιμένει, στον 5ο το Εκουαδόρ «πλήγωσε» την Γερμανία και έκλεισε θέση στα νοκ άουτ μαζί με τα «πάντσερ» και την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στον 6ο όμιλο η Ολλανδία «τσίμπησε» την πρωτιά, με τις Ιαπωνία και Σουηδία να ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, για το 4ο γκρουπ του Μουντιάλ, Αυστραλία και Παραγουάη έμειναν στο «λευκό» 0-0. Τα «καγκουρό» έκλεισαν θέση στους «32», ακολουθώντας τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η «Αλμπιρόχα» περιμένει τους υπόλοιπους ομίλους για να διαπιστώσει αν μπορεί να πάρει το τρίτο «εισιτήριο» του ομίλου. Τέλος, η Τουρκία είπε… αντίο στη διοργάνωση με τη νίκη 3-2 κόντρα στους Αμερικάνους.

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου

ΗΠΑ 6 (8-4) Αυστραλία 4 (2-2) Παραγουάη 4 (2-4) Τουρκία 3 (3-5)

Η Γερμανία ήταν αδιάφορη και το ψυχωμένο Εκουαδόρ τη νίκησε με ανατροπή (2-1), φτάνοντας τους 4 βαθμούς και παίρνοντας σίγουρη πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες - Με Νορβηγία ή Γαλλία στους «32» η Ακτή Ελεφαντοστού (2-0 το Κουρασάο).

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου

Γερμανία 6 (10-4) Ακτή Ελεφαντοστού 6 (4-2) Εκουαδόρ 4 (2-2) Κουρασάο 1 (1-9)

Το φαβορί δικαίωσε τον τίτλο του στο Group F του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τυνησίας και με 7 βαθμούς προκρίθηκε ως πρώτη στη φάση των «32». Γλιτώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάντηση με τη Βραζιλία.

Η Ιαπωνία με τη Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που βόλεψε και τις δύο. Οι «μπλε σαμουράι» προκρίθηκαν ως δεύτεροι με 5 βαθμούς, ενώ με έναν λιγότερο οι Σκανδιναβοί εξασφάλισαν την είσοδο στους «32» ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Ολλανδία 7 (10-4) Ιαπωνία 5 (7-3) Σουηδία 4 (7-7) Τυνησία 0 (2-12)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 1-1 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 1-0 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 0-3

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 6-0 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-1 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ 3-1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ 3-0 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-2 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ 0-3

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ 2-0 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-1 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3-2 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-0

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 7-1 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1-0 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 2-1 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ 0-0 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2-1 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0-2

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-2 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 5-1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-1 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 4-0 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 1-3 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 1-1

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ 1-1 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2-2 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 0-0 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-3 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ 0-0 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ 1-1 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-0 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ 2-2 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-1 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3-0 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-2 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ1

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 3-0 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 3-1 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-0 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-2 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤΡ1 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 1-1 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 1-3 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-0 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 4-2 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-0 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-0 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 0-1 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 28/06 22:00 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 29/06 20:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 29/06 23:30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-3ABCDF ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ1 30/06 04:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 30/06 20:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-2I ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 00:00 1I-3CDFGH ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-3CEFHI ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 01/07 19:00 1L-3EHIJK ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 23:00 1G-3AEHIJ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 02/07 03:00 ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02/07 22:00 1H-2J ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 02:00 2K-2L ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 06:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-3EFGIJ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 03/07 21:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-2G ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ1 04/07 01:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-2H ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04/07 04:30 1K-3DEIJL ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 04/07 20:00 W73-W75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 00:00 W74-W77 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 23:00 W76-W78 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 W79-W80 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 W83-W84 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 W81-W82 ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 W85-W87 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 W89-W90 ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ