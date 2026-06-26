Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Οι διασταυρώσεις των «32» - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Τρεις ακόμα όμιλοι έριξαν… αυλαία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με την πρόκριση του Εκουαδόρ και της Αυστραλίας να ξεχωρίζουν.
Συμπληρώνεται σιγά σιγά το… παζλ της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μια και ολοκληρώθηκε η δράση σε τρεις ακόμα ομίλους. Στον 4ο όμιλο η Αυστραλία ακολούθησε τις ΗΠΑ και η Παραγουάη… περιμένει, στον 5ο το Εκουαδόρ «πλήγωσε» την Γερμανία και έκλεισε θέση στα νοκ άουτ μαζί με τα «πάντσερ» και την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στον 6ο όμιλο η Ολλανδία «τσίμπησε» την πρωτιά, με τις Ιαπωνία και Σουηδία να ακολουθούν.
Συγκεκριμένα, για το 4ο γκρουπ του Μουντιάλ, Αυστραλία και Παραγουάη έμειναν στο «λευκό» 0-0. Τα «καγκουρό» έκλεισαν θέση στους «32», ακολουθώντας τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η «Αλμπιρόχα» περιμένει τους υπόλοιπους ομίλους για να διαπιστώσει αν μπορεί να πάρει το τρίτο «εισιτήριο» του ομίλου. Τέλος, η Τουρκία είπε… αντίο στη διοργάνωση με τη νίκη 3-2 κόντρα στους Αμερικάνους.
Η βαθμολογία του 4ου ομίλου
- ΗΠΑ 6 (8-4)
- Αυστραλία 4 (2-2)
- Παραγουάη 4 (2-4)
- Τουρκία 3 (3-5)
Η Γερμανία ήταν αδιάφορη και το ψυχωμένο Εκουαδόρ τη νίκησε με ανατροπή (2-1), φτάνοντας τους 4 βαθμούς και παίρνοντας σίγουρη πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες - Με Νορβηγία ή Γαλλία στους «32» η Ακτή Ελεφαντοστού (2-0 το Κουρασάο).
Η βαθμολογία του 5ου ομίλου
- Γερμανία 6 (10-4)
- Ακτή Ελεφαντοστού 6 (4-2)
- Εκουαδόρ 4 (2-2)
- Κουρασάο 1 (1-9)
Το φαβορί δικαίωσε τον τίτλο του στο Group F του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τυνησίας και με 7 βαθμούς προκρίθηκε ως πρώτη στη φάση των «32». Γλιτώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάντηση με τη Βραζιλία.
Η Ιαπωνία με τη Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που βόλεψε και τις δύο. Οι «μπλε σαμουράι» προκρίθηκαν ως δεύτεροι με 5 βαθμούς, ενώ με έναν λιγότερο οι Σκανδιναβοί εξασφάλισαν την είσοδο στους «32» ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία του 6ου ομίλου
- Ολλανδία 7 (10-4)
- Ιαπωνία 5 (7-3)
- Σουηδία 4 (7-7)
- Τυνησία 0 (2-12)
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ1
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤΡ1
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
ΦΑΣΗ 32
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
28/06
22:00
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
29/06
20:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
29/06
23:30
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-3ABCDF
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
30/06
04:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
30/06
20:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-2I
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
00:00
1I-3CDFGH
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-3CEFHI
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
1L-3EHIJK
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
1G-3AEHIJ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
02/07
03:00
ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02/07
22:00
1H-2J
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
02:00
2K-2L
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
06:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-3EFGIJ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
03/07
21:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-2G
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ1
04/07
01:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-2H
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
04/07
04:30
1K-3DEIJL
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΦΑΣΗ 16
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
04/07
20:00
W73-W75
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
00:00
W74-W77
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
23:00
W76-W78
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
06/07
03:00
W79-W80
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
06/07
22:00
W83-W84
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
03:00
W81-W82
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
07/07
19:00
W86-W88
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
23:00
W85-W87
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
09/07
23:00
W89-W90
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
10/07
22:00
W93-W94
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
12/07
00:00
W91-W92
ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1
12/07
04:00
W95-W96
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/07
22:00
W97-W98
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/07
22:00
W99-W100
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
00:00
RU101-RU102
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
22:00
W101-W102
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1