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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Όργια» από Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ - Το πανόραμα

Θέση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 «έκλεισαν» Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία, τη στιγμή που η Πορτογαλία αναζητά την πρώτη της νίκη. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Όργια» από Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ - Το πανόραμα
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Τα «εισιτήριά» τους για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 «σφράγισαν» Γαλλία και Νορβηγία από τον 9ο όμιλο. Κάτι αντίστοιχο έκανε και η Αργεντινή, ενώ τις ελπίδες της αναπτέρωσε η Αλγερία.

Σ’ ένα ματς που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες λόγω κακοκαιρίας, η Γαλλία επιβλήθηκε 3-0 του Ιράκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής για τους «μπλε» σκοράροντας δύο φορές, ενώ τον… ακολούθησε και ο Ντεμπελέ.

Λίγες ώρες αργότερα, η Νορβηγία με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να κάνει… όργια έφτασε στη δεύτερη νίκη της, μια και επιβλήθηκε 3-2 της Σενεγάλης. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε και πάλι δύο τέρματα, με τον Πέντερσεν να ανοίγει το σκορ. Για τους Αφρικανούς, δύο γκολ πέτυχε ο Σαρ.

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου

  1. Γαλλία 6 (6-1)
  2. Νορβηγία (7-3)
  3. Σενεγάλη 0 (3-6)
  4. Ιράκ 0 (1-7)

Η αυλαία της ημέρας είχε ανοίξει νωρίτερα με την «μάχη» της Αργεντινής με την Αυστρία, όπου για μία ακόμα φορά, ο Λιονέλ Μέσι ήταν απολαυστικός. Ο «Πούλγκα» μπορεί να έχασε πέναλτι στην αρχή του παιχνιδιού, όμως, με δύο δικά του τέρματα, έδωσε τη νίκη στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2-0).

Για τον ίδιο όμιλο, η Αλγερία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 με 2-1 κόντρα στην Ιορδανία με ανατροπή. Μπενμπουαλί και Γκουϊρί ήταν αυτοί που έφεραν… τούμπα το ματς, με τον Αλ-Ρασντάν να ανοίγει το σκορ στο πρώτο μέρος.

Η βαθμολογία του 10ου ομίλου

  1. Αργεντινή 6 (5-0)
  2. Αυστρία 3 (3-3)
  3. Αλγερία 3 (2-4)
  4. Ιορδανία 0 (2-5)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

11/06

22:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

2-0

12/06

05:00

Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

2-1

18/06

19:00

ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

1-1

19/06

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

1-0

25/06

04:00

Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ1

25/06

04:00

ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP B

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

12/06

22:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-1

13/06

22:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-1

18/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

19/06

01:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

6-0

24/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

22:00

ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

GROUP C

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

01:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1-1

14/06

04:00

ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

0-1

20/06

03:30

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ

ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ

3-0

25/06

01:00

ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

25/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP D

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

13/06

04:00

ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

4-1

14/06

07:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

2-0

19/06

22:00

ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΙΑΤΛ

2-0

20/06

06:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

0-1

26/06

05:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/06

05:00

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ1

GROUP Ε

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

20:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

7-1

15/06

02:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

1-0

20/06

23:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΤΟΡΟΝΤΟ

2-1

21/06

03:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΚΑΝΣΑΣ

0-0

25/06

23:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

25/06

23:00

ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ1

GROUP F

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

14/06

23:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-2

15/06

05:00

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

5-1

20/06

20:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

5-1

21/06

07:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

4-0

26/06

02:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

26/06

02:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP G

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΙΑΤΛ

1-1

16/06

04:00

ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2-2

21/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

0-0

22/06

04:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1-3

27/06

06:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

27/06

06:00

ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

15/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΤΛΑΝΤΑ

0-0

16/06

01:00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΜΑΪΑΜΙ

1-1

21/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΑ

4-0

22/06

01:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

2-2

27/06

03:00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

27/06

03:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

16/06

22:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-1

17/06

01:00

ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

1-4

23/06

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

3-0

23/06

03:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

3-2

26/06

22:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/06

22:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ1

GROUP J

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

17/06

04:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

3-0

17/06

07:00

ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

3-1

22/06

20:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

2-0

23/06

06:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

1-2

28/06

05:00

ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤΡ1

28/06

05:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

1-1

18/06

05:00

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

1-3

23/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

05:00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

ΕΡΤ1

28/06

02:30

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

02:30

ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

GROUP L

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

4-2

18/06

02:00

ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

1-0

23/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

02:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

00:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

00:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

28/06

22:00

2Α-2Β

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

29/06

20:00

1C-2F

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

29/06

23:30

1E-3ABCDF

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ1

30/06

04:00

1F-2C

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

30/06

20:00

2E-2I

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

00:00

1I-3CDFGH

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

04:00

1Α-3CEFHI

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

01/07

19:00

1L-3EHIJK

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

23:00

1G-3AEHIJ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

02/07

03:00

1D-3BEFIJ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

02/07

22:00

1H-2J

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

02:00

2K-2L

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

06:00

1B-3EFGIJ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

03/07

21:00

2D-2G

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ1

04/07

01:00

1J-2H

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04/07

04:30

1K-3DEIJL

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

04/07

20:00

W73-W75

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

00:00

W74-W77

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

23:00

W76-W78

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

06/07

03:00

W79-W80

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

06/07

22:00

W83-W84

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

03:00

W81-W82

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

07/07

19:00

W86-W88

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

23:00

W85-W87

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

09/07

23:00

W89-W90

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

10/07

22:00

W93-W94

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12/07

00:00

W91-W92

ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1

12/07

04:00

W95-W96

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/07

22:00

W97-W98

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/07

22:00

W99-W100

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

00:00

RU101-RU102

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

22:00

W101-W102

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

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