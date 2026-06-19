Μουντιάλ 2026: Μεξικό, η πρώτη ομάδα που πέρασε στα νοκ άουτ, «εξάρα» ο Καναδάς – Το πανόραμα
Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την παρουσία της στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 – Εντυπωσιακός ο «εξάστερος» Καναδάς, νίκη… μισή πρόκριση για την Ελβετία
Με τους αγώνες των Group A και B, ανοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας, συνεχίστηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.
Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, εξασφάλισε την κορυφή του Group A κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026. Σε ολόκληρη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό. Ο παίκτης της ΑΕΚ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση.
Σε ένα αρκετά μέτριο από πλευράς θεάματος παιχνίδι, Τσεχία και Νότιος Αφρική αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1). Πλέον, αμφότερες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό στον όμιλο και θα παίξουν τα ρέστα τους για πρόκριση στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική όπου η Τσεχία αντιμετωπίζει το Μεξικό, ενώ οι «Bafana - Bafana» τη Νότια Κορέα.
Ο Καναδάς έγινε το… αφεντικό του Group B στο Μουντιάλ 2026. Οι διοργανωτές έκαναν επίδειξη δύναμης στο Βανκούβερ, «συντρίβοντας» 6-0 το Κατάρ, σε ένα ματς που επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ.
Νίκη που ισοδυναμεί με... μισή πρόκριση στη νοκ άουτ φάση πέτυχε η Ελβετία, η οποία καταιγιστική στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη και με τρια γκολ των Μανζάμπι και Βάργκας που είχαν μπει ως αλλαγή, επικράτησαν με 4-1!
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
ΕΡΤ1
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ1
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ1
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤΡ1
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ1
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
ΦΑΣΗ 32
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
28/06
22:00
2Α-2Β
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
29/06
20:00
1C-2F
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
29/06
23:30
1E-3ABCDF
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
30/06
04:00
1F-2C
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
30/06
20:00
2E-2I
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
00:00
1I-3CDFGH
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
04:00
1Α-3CEFHI
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
1L-3EHIJK
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
1G-3AEHIJ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
02/07
03:00
1D-3BEFIJ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02/07
22:00
1H-2J
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
02:00
2K-2L
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
06:00
1B-3EFGIJ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
03/07
21:00
2D-2G
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ1
04/07
01:00
1J-2H
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
04/07
04:30
1K-3DEIJL
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΦΑΣΗ 16
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
04/07
20:00
W73-W75
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
00:00
W74-W77
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
23:00
W76-W78
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
06/07
03:00
W79-W80
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
06/07
22:00
W83-W84
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
03:00
W81-W82
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
07/07
19:00
W86-W88
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
23:00
W85-W87
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
09/07
23:00
W89-W90
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
10/07
22:00
W93-W94
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
12/07
00:00
W91-W92
ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1
12/07
04:00
W95-W96
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/07
22:00
W97-W98
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/07
22:00
W99-W100
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
00:00
RU101-RU102
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
22:00
W101-W102
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1