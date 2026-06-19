Μουντιάλ 2026: Η 2η αγωνιστική ξεκίνησε, η αγωνία μεγαλώνει - Τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στους δύο πρώτους ομίλους να ολοκληρώθηκε.

Όσο περνούν οι αγώνες, μεγαλώνει και η αγωνία, καθώς πλέον μετράει κάθε αποτέλεσμα και κάθε γκολ.

Ως γνωστόν, στην επόμενη φάση των νοκ άουτ ματς προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, αλλά και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους.

Κάτι που σημαίνει πως τα κομπιουτεράκια θα μας είναι πιο απαραίτητα από ποτέ στο φινάλε της τελευταίας αγωνιστικής.

Κάποιες προκρίσεις ενδέχεται να κριθούν στα γκολ ή ακόμα και στις... κίτρινες κάρτες. Τι σημαίνει αυτό;

Πως όλα μπορούν να συμβούν με βάση τα κριτήρια ισοβαθμίας, τα οποία άλλαξαν, καθώς πλέον μετρούν πρωταρχικά τα ματς μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν και όχι η διαφορά τερμάτων.

Αυτό αφορά την κατάταξη στον όμιλο, καθώς στη βαθμολογία των τρίτων, σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια θα είναι η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, το fair play και το FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους

1. Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια: Οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ισόβαθμες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες.

2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους: Η διαφορά γκολ (υπέρ – κατά) μόνο στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.

3. Γκολ στα μεταξύ τους: Τα περισσότερα γκολ υπέρ μιας ομάδας στα μεταξύ τους παιχνίδια κάνουν τη διαφορά.

Αν μετά τα παραπάνω κριτήρια παραμένει ισοβαθμία, η ίδια διαδικασία (βήματα 1-3) επαναλαμβάνεται μόνο για τις ομάδες που εξακολουθούν να είναι ισόβαθμες.

Εφόσον δεν προκύψει οριστική κατάταξη, εφαρμόζονται τα επόμενα:

4. Συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο: Όλα τα γκολ υπέρ και κατά σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.

5. Συνολικά γκολ υπέρ στον όμιλο: Η συνολική επιθετική παραγωγικότητα κάθε ομάδας.

6. Fair play (πειθαρχία): Η συμπεριφορά των ομάδων στα παιχνίδια βάσει καρτών, ευνοείται η ομάδα με το καλύτερο (λιγότερο αρνητικό) σκορ.

Κίτρινη κάρτα: –1

Δεύτερη κίτρινη (έμμεση κόκκινη): –3

Απευθείας κόκκινη: –4

Κίτρινη + απευθείας κόκκινη: –5

7. Κατάταξη FIFA (πρόσφατη)Η θέση στην πιο πρόσφατη παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

8. Κατάταξη FIFA (παλαιότερες εκδόσεις)Αν χρειαστεί, εξετάζονται διαδοχικά παλαιότερες κατατάξεις μέχρι να προκύψει διαφορά.

Τι ισχύει για τις τρίτες ομάδες

Στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτοι, ενώ τη συνέχεια βρίσκουν και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες. Από τις συνολικά 12 τρίτες των ομίλων, οι 8 που ξεχωρίζουν στη συνολική αποτίμηση εξασφαλίζουν την πρόκριση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Το σύστημα επιβραβεύει την παραγωγικότητα στο παιχνίδι και τη σταθερή εικόνα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, ενώ σε οριακές καταστάσεις η πειθαρχία και η θέση στην κατάταξη της FIFA αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Έτσι, η πρόκριση δεν κρίνεται μόνο από τα απλά αποτελέσματα, αλλά από μια πιο σφαιρική αξιολόγηση της παρουσίας κάθε ομάδας στους ομίλους. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακολουθεί η ιεραρχία των κριτηρίων που καθορίζουν ποιες τρίτες ομάδες συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Κριτήρια ισοβαθμίας: