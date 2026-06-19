MUNDIAL · Βοσνία · Ελβετία · Καναδάς · Μεξικό · Νότια Κορέα Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 8ης αγωνιστικής ημέρας ONSPORTS TEAM 19 Ιουνίου 2026, 07:54 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε όλα τα γκολ που μπήκαν στο Μουντιάλ 2026, κατά τη διάρκεια της 8ης αγωνιστικής ημέρας. READ MORE MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Καναδάς – Κατάρ MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Μεξικό – Νότια Κορέα MUNDIAL Ελβετία - Βοσνία 4-1: Τα 5 γκολ σε 20 λεπτά και όλα τα highlights (video) Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 Μεξικό Μεξικό-Νότια Κορέα Νότια Κορέα Καναδάς Καναδάς-Κατάρ Κατάρ Ελβετία Ποδόσφαιρο Ελβετία-Βοσνία Βοσνία COMMENTS LATEST NEWS 08:15 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Η 2η αγωνιστική ξεκίνησε, η αγωνία μεγαλώνει - Τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους 08:07 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Μεξικό, η πρώτη ομάδα που πέρασε στα νοκ άουτ, «εξάρα» ο Καναδάς – Το πανόραμα 07:54 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 8ης αγωνιστικής ημέρας 07:49 MUNDIAL Μεξικό – Νότια Κορέα: Ντεμπούτο για τον Ορμπελίν Πινέδα στο Μουντιάλ 2026 07:42 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Καναδάς – Κατάρ 07:36 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Μεξικό – Νότια Κορέα 07:17 MUNDIAL Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ξετύλιξε το… δώρο του Κιμ και προκρίθηκε στους «32» 05:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Κρίσιμες ώρες για τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηχανική υποστήριξη αναπνοής 03:45 MUNDIAL LIVE Μεξικό - Νότια Κορέα 03:05 MUNDIAL Καναδάς – Κατάρ 6-0: Επίδειξη των διοργανωτών και έφυγαν για πρωτιά! 02:45 MUNDIAL Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ 02:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική Γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των playoffs του Μουντιάλ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ