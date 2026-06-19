Δείτε τα highlights από την χορταστική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία, με 5 γκολ στα τελευταία 20 λεπτά.

Τα σχέδιά της για τη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 οργανώνει ήδη η Ελβετία.

Το 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου, φέρνει την ομάδα του Μουράτ Γιακίν στην κορυφή με 4 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων (5-2) που ουσιαστικά διασφαλίζει την πρόκριση στους «32».

Δείτε τα γκολ και όλα τα highlights: